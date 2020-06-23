蘋果公開iOS 14的9大功能：手機當鑰匙、感應點餐、全新桌面完整介紹在這

▲WWDC 2020公開iOS 14、iPadOS 14、WatchOS 7、tvOS 14以及代號為 Big Sur 的 MacOS。（影片／取自YouTube）

特約記者洪聖壹／綜合報導

Apple公司於台灣時間 6 月 23 日凌晨 1:00 史無前例地舉辦線上的開發者大會（WWDC 2020），發表地點依然選在 Apple 公司的賈伯斯劇院（Steve Jobs Theater），將用於 iPhone 的新版 iOS 14 主要有 9 大特色。

一、App Library：

隨著用戶下載越來越多的 Apps，為了避免用戶開啟分頁找不到應用程式，蘋果公司開發了一個名為“App Library”的應用，讓用戶可以依照 Apps 分類，存在各種不同的資料夾當中，然後就像在圖書館內找書一般，在同一個分頁上面，找到不同的分類資料夾，然後找到自己想要的 Apps，當然這個功能也可以透過搜尋完成。

二、Widgets：

蘋果公司重新設計了桌面顯現方式，讓用戶可以依照自己的生活習慣設定桌面，例如運動紀錄、天氣、日程提醒、Postcast等等。

三、Picture in Picture：

這個功能主要是針對觀看影片的需求，用戶可以在觀看影片的過程中做筆記、或者是回覆訊息，甚至可以暫時隱藏起來。

四、Siri：

蘋果公司宣布 Siri 每月使用次數達到 250 億次、速度比三年前還快 20 倍，這次更新之後，將可以看到重新設計的 Siri 紫色圓形外觀，不會再像之前一樣擋住整個螢幕，全新的 Siri 應用當中加入了輸入法聽寫功能，並且可以辨識語音，提供語音訊息。

五、Apple Translate：

而全新的翻譯功能提供智慧翻譯選項，目前可以在英文、中文、法文、德文、西班牙文、義大利文、日文、韓文、阿拉伯文、葡萄牙語、俄羅斯文等11種語言當中互換。

六、iMessage：

在訊息功能上面，為用戶新增了置頂功能，讓用戶可以選擇平常最長對話的朋友，固定在訊息功能最頂部以方便快速呼叫，其中，對話次數越多的成員頭像會越大，藉此方便查找。

另外，還加入了20種全新memoji圖像以及3種新的動態貼圖，而且非常應景的，用戶在設計memoji時，可以戴上口罩。

而正如先前預告，訊息功能新增了類似WeChat、LINE的"@“功能，蘋果公司稱為mention（提到某人），並在同一時間新增類似Twitter的特定用戶對話，如此一來在群組對話過程中就可以快速回應、查找某些重要人士的重要對話。

七、Maps：

在地圖功能方面，Apple公司新增了類似Google Maps的3D實景地圖，並在地圖上加入街道名稱、餐廳等重要地標，同時加入實景地圖功能，支援的國家多了英國、愛爾蘭跟加拿大等三個地區。

同時在導航功能方面，新增腳踏車和電動車的交通工具選項，如果選擇腳踏車，會顯示爬坡地區、階梯等訊息，支援的城市包括北京、上海、洛杉磯、舊金山灣區以及紐約市區。

如果選擇電動車，可以看到附近的充電站，不過目前只支援福特汽車跟BMW兩個廠牌。

八、CarPlay：

在快取功能上面新增了停車地點、充電站、餐廳三個選項，同時增加全新的「鑰匙」app，藉由新款iPhone當中的U1晶片與汽車感應解鎖與上鎖。以BMW 540i 為例，用戶可以使用這功能來感應開車，也可以把鑰匙透過iMessage的方式分享給朋友，讓朋友也擁有車鑰匙，這項功能預計下個月就可以支援BMW 540i，並在未來幾個月內支援更多新款車種。

九、App Clip：

全新的App Clip功能，有點類似tag功能，主要有兩種感應形式來連動AppStore的應用程序的小型應用程式，一種是iPhone的NFC感應模組，另一種是 QR Code 掃描，蘋果稱為 AppCode。

透過這兩種方式可以方便用戶快速的租用自行車/滑板車、了解廣告優惠訊息、購買餐點等等，一但感應成功，App Clip會以卡片的形式在螢幕底下彈出，並且支援Apple Pay支付或者是登入自己的Apple ID。

App Clip 有點類似縮小版應用程式，大小約在10MB，讓用戶能夠在不需要下載應用程式的前提下使用某些特定功能，當然，如果用戶喜歡店家提供的應用程式，可以直接跳轉到 AppStore下載完整版。

相較於 Android 11 以人為本的設計，記者認為，全新的 iOS 14 希望讓用戶以“更簡單”的使用手機、感受最新科技，就像 App Library 的功能壹樣，讓用戶可以更快速查找自己已經下載過的Apps，像是App Clip，讓用戶不用下載應用程序就可以快速購買飲食、騎乘自行車，為用戶帶來便利性，也廠商帶來更多機會。