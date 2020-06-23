　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

蘋果公開iOS 14的9大功能：手機當鑰匙、感應點餐、全新桌面完整介紹在這

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲WWDC 2020公開iOS 14、iPadOS 14、WatchOS 7、tvOS 14以及代號為 Big Sur 的 MacOS。（影片／取自YouTube）

特約記者洪聖壹／綜合報導

Apple公司於台灣時間 6 月 23 日凌晨 1:00 史無前例地舉辦線上的開發者大會（WWDC 2020），發表地點依然選在 Apple 公司的賈伯斯劇院（Steve Jobs Theater），將用於 iPhone 的新版 iOS 14 主要有 9 大特色。

一、App Library：

隨著用戶下載越來越多的 Apps，為了避免用戶開啟分頁找不到應用程式，蘋果公司開發了一個名為“App Library”的應用，讓用戶可以依照 Apps 分類，存在各種不同的資料夾當中，然後就像在圖書館內找書一般，在同一個分頁上面，找到不同的分類資料夾，然後找到自己想要的 Apps，當然這個功能也可以透過搜尋完成。

二、Widgets：

蘋果公司重新設計了桌面顯現方式，讓用戶可以依照自己的生活習慣設定桌面，例如運動紀錄、天氣、日程提醒、Postcast等等。

三、Picture in Picture：

這個功能主要是針對觀看影片的需求，用戶可以在觀看影片的過程中做筆記、或者是回覆訊息，甚至可以暫時隱藏起來。

四、Siri：

蘋果公司宣布 Siri 每月使用次數達到 250 億次、速度比三年前還快 20 倍，這次更新之後，將可以看到重新設計的 Siri 紫色圓形外觀，不會再像之前一樣擋住整個螢幕，全新的 Siri 應用當中加入了輸入法聽寫功能，並且可以辨識語音，提供語音訊息。 

五、Apple Translate：

而全新的翻譯功能提供智慧翻譯選項，目前可以在英文、中文、法文、德文、西班牙文、義大利文、日文、韓文、阿拉伯文、葡萄牙語、俄羅斯文等11種語言當中互換。

六、iMessage：

在訊息功能上面，為用戶新增了置頂功能，讓用戶可以選擇平常最長對話的朋友，固定在訊息功能最頂部以方便快速呼叫，其中，對話次數越多的成員頭像會越大，藉此方便查找。

另外，還加入了20種全新memoji圖像以及3種新的動態貼圖，而且非常應景的，用戶在設計memoji時，可以戴上口罩。

而正如先前預告，訊息功能新增了類似WeChat、LINE的"@“功能，蘋果公司稱為mention（提到某人），並在同一時間新增類似Twitter的特定用戶對話，如此一來在群組對話過程中就可以快速回應、查找某些重要人士的重要對話。

七、Maps：

在地圖功能方面，Apple公司新增了類似Google Maps的3D實景地圖，並在地圖上加入街道名稱、餐廳等重要地標，同時加入實景地圖功能，支援的國家多了英國、愛爾蘭跟加拿大等三個地區。

同時在導航功能方面，新增腳踏車和電動車的交通工具選項，如果選擇腳踏車，會顯示爬坡地區、階梯等訊息，支援的城市包括北京、上海、洛杉磯、舊金山灣區以及紐約市區。

如果選擇電動車，可以看到附近的充電站，不過目前只支援福特汽車跟BMW兩個廠牌。

八、CarPlay：

在快取功能上面新增了停車地點、充電站、餐廳三個選項，同時增加全新的「鑰匙」app，藉由新款iPhone當中的U1晶片與汽車感應解鎖與上鎖。以BMW 540i 為例，用戶可以使用這功能來感應開車，也可以把鑰匙透過iMessage的方式分享給朋友，讓朋友也擁有車鑰匙，這項功能預計下個月就可以支援BMW 540i，並在未來幾個月內支援更多新款車種。

九、App Clip：

全新的App Clip功能，有點類似tag功能，主要有兩種感應形式來連動AppStore的應用程序的小型應用程式，一種是iPhone的NFC感應模組，另一種是 QR Code 掃描，蘋果稱為 AppCode。

透過這兩種方式可以方便用戶快速的租用自行車/滑板車、了解廣告優惠訊息、購買餐點等等，一但感應成功，App Clip會以卡片的形式在螢幕底下彈出，並且支援Apple Pay支付或者是登入自己的Apple ID。

App Clip 有點類似縮小版應用程式，大小約在10MB，讓用戶能夠在不需要下載應用程式的前提下使用某些特定功能，當然，如果用戶喜歡店家提供的應用程式，可以直接跳轉到 AppStore下載完整版。

相較於 Android 11 以人為本的設計，記者認為，全新的 iOS 14 希望讓用戶以“更簡單”的使用手機、感受最新科技，就像 App Library 的功能壹樣，讓用戶可以更快速查找自己已經下載過的Apps，像是App Clip，讓用戶不用下載應用程序就可以快速購買飲食、騎乘自行車，為用戶帶來便利性，也廠商帶來更多機會。

ET快訊
爽吹冷氣又省電！台電揭「3大訣竅」　荷包超有感
「3000元三倍券」超商預購來了！首波開放僅7天　時間表出爐
女星13歲兒「敗血症病危」！哭求醫療專機帶他回台就醫
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

蘋果公開iOS 14的9大功能：手機當鑰匙、感應點餐、全新桌面完整介紹在這

macOS大版本更新　轉換架構脫離10.x版

新架構Mac來了　Apple電腦也要搭自製晶片

Apple Watch大升級　watchOS 7加入睡眠計畫功能

「史上功能最豐富」iOS 14登場　Widget工具加入使用介面

iPhone 12新爆料！4機型「螢幕規格外洩」　最便宜售價曝...CP值秒飆高

LIVE／蘋果WWDC登場！最新版iOS作業系統出爐　果粉搶先看！

Fujifilm網路相機App開始支援更多相機！　mac用戶要等到7月中旬

Galaxy A51針對相機功能進行重大更新！　未來幾天內可陸續更新

最可愛烏龜回來了！Android 11 Emoji將回歸經典「Blob風格」

不滿封路！暴力騎士持磚塊飛撲　瞄準頭狂砸8下...義交血流滿臉

敖犬隔13年再跳《黑糖秀》認過氣　「是不是不認識我？」王一博瞬呆3秒

瞄準頭狂砸8下！桃園封路…騎士暴走「持磚飛撲痛K」　義交滿臉血跌坐路邊

3鴨仔蛋人工孵化！爸唱衰養不活　下秒埋頭吸鴨：好想帶去上班♥

熱血哥目睹孕婦遭後方機車追撞 他停車衝過車道「想挽救這家庭」

吉娜出外旅行「郎朗叮囑要練琴」　下秒唱KTV...聽話彈空氣鋼琴XD

《DD52》首組讓楊丞琳「直接棄選」　求救潘瑋柏：你幫我選！！

孕婦駕車閃避不及撞違規機車！ 女騎士噴飛身亡、10歲女兒重傷

正式退黨！陳菊任監察院長宣布　「即刻起我退出所有政黨活動」

激萌鼠窩成一坨「軟綿咖啡奶泡」裝進杯中大眼探頭網全融化

蘋果公開iOS 14的9大功能：手機當鑰匙、感應點餐、全新桌面完整介紹在這

macOS大版本更新　轉換架構脫離10.x版

新架構Mac來了　Apple電腦也要搭自製晶片

Apple Watch大升級　watchOS 7加入睡眠計畫功能

「史上功能最豐富」iOS 14登場　Widget工具加入使用介面

iPhone 12新爆料！4機型「螢幕規格外洩」　最便宜售價曝...CP值秒飆高

LIVE／蘋果WWDC登場！最新版iOS作業系統出爐　果粉搶先看！

Fujifilm網路相機App開始支援更多相機！　mac用戶要等到7月中旬

Galaxy A51針對相機功能進行重大更新！　未來幾天內可陸續更新

最可愛烏龜回來了！Android 11 Emoji將回歸經典「Blob風格」

中印衝突陣亡印軍非「傷重而亡」 ？　他曝光「2大真正死因」

《天后小助理》超級巨星是誰？原來是「樂壇歌后女兒」

美軍B-52轟炸機與日航空自衛隊整合部署　畫面曝光

手殘也學得會！Jessica教「韓妞丸子頭」　3種變化超簡單

英國巨石陣發現「新石器時代巨大豎井圈」　數量超過20個

快訊／台南關廟民宅惡火　一家六口「祖孫4人喪命」2嗆傷

中職／龍頭樂天桃猿對爐主富邦悍將　林樺慶迎戰羅力

高壓鍋蓋罩台灣！台北今恐飆38度　彭啟明曝連假雨區：端午節很熱很熱很熱

世衛認證地塞米松可治重症患者　譚德塞籲提高產量：全球需求激增

蘋果公開iOS 14的9大功能：手機當鑰匙、感應點餐、全新桌面完整介紹在這

鬆獅寶寶睏嘎併軌媽幫蓋被 下秒牠「胖腿一踢」萌翻天

3C家電熱門新聞

「史上功能最豐富」iOS 14登場

iPhone 12新爆料！4機型螢幕規格曝

LIVE／蘋果WWDC登場！最新版iOS作業系統　果粉搶先看！

好市多AirPods Pro悄降價　果粉點進全傻眼

watchOS 7加入睡眠計畫功能

新iPhone的iOS 14最完整功能介紹

iPhone 12模型機曝光！一張圖看3尺寸機身比例

Apple設備更新iOS最新系統的「年限」出爐！　93%的iPhone運行iOS 13

華碩推出全球最薄且完整連接埠筆電　ASUS ZenBook 14在台上市

LINE社群上線三／最強大的網路聊天室　全新五大專屬功能搶先看

iPhone 12傳不只4款！　第5款新機入手價可望再探低、CP值更勝SE

LiDAR傳僅iPhone 12 Pro Max有　爆料人士意見分歧

新架構Mac來了　Apple電腦也要搭自製晶片

Apple Watch「噴水運動」超壯觀！　Series 6可望於秋季發布

更多熱門

相關新聞

「史上功能最豐富」iOS 14登場

「史上功能最豐富」iOS 14登場

Apple開發者大會（WWDC）於今（23）日凌晨1點開跑，每年最受關注的重點，莫過於iOS作業系統的更新；今年Apple可說是誠意十足，iOS 14中貼入了許多新功能，而讓果粉最有感的改變，就是Widget（小工具）的加入，讓App直接變成頁面上實用的小工具，不過這項功能早已在安卓手機當中行之有年。

iPhone 12新爆料！4機型螢幕規格曝

iPhone 12新爆料！4機型螢幕規格曝

Apple嗆王惟立「看看自己長成這樣」　丫頭尷尬

Apple嗆王惟立「看看自己長成這樣」　丫頭尷尬

攝影師教你用iPhone拍出超美太陽軌跡

攝影師教你用iPhone拍出超美太陽軌跡

醫療保健市場潛值逾105兆元！　Apple Watch可望徹底改變人們生活

醫療保健市場潛值逾105兆元！　Apple Watch可望徹底改變人們生活

關鍵字：

AppleiOS 14iPhone 12iPhone

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／港夫妻自殺亡「很抱歉」　業主崩潰

騎士持磚狂砸　義交滿臉血跌坐路邊

13歲兒「被蟲咬傷破皮」敗血症病危！岳庭痛哭求帶他回台

1人失足落水...7朋友下水相救「遺體全撈出」

16歲女高生未婚懷孕9月！孩子爸曬婚書遭酸：離婚記得說

前主播蘇逸洪「長皮蛇半臉全毀」險失明　離職2年曝近況

氣功大師教節食治病　他練54天斃命

蕭瀟14年後變超辣「掉出北半球」

爽吹冷氣又省電！台電認證「3大訣竅」

玉林狗肉節開跑　肉販不戴口罩

剛拜完迪化街月老…他出來驚見「珍珠芭樂正妹」

屁孩揪鬼屋探險！爬樓梯「多一個人」

BLACKPINK Jennie眼妝被指抄襲

即／苑裡山腳市場深夜大火！48攤位燒毀

快訊／張清芳宣布離婚！　「無法克服雙方差異」

更多

最夯影音

更多
不滿封路！暴力騎士持磚塊飛撲　瞄準頭狂砸8下...義交血流滿臉

不滿封路！暴力騎士持磚塊飛撲　瞄準頭狂砸8下...義交血流滿臉
敖犬隔13年再跳《黑糖秀》認過氣　「是不是不認識我？」王一博瞬呆3秒

敖犬隔13年再跳《黑糖秀》認過氣　「是不是不認識我？」王一博瞬呆3秒

瞄準頭狂砸8下！桃園封路…騎士暴走「持磚飛撲痛K」　義交滿臉血跌坐路邊

瞄準頭狂砸8下！桃園封路…騎士暴走「持磚飛撲痛K」　義交滿臉血跌坐路邊

3鴨仔蛋人工孵化！爸唱衰養不活　下秒埋頭吸鴨：好想帶去上班♥

3鴨仔蛋人工孵化！爸唱衰養不活　下秒埋頭吸鴨：好想帶去上班♥

熱血哥目睹孕婦遭後方機車追撞 他停車衝過車道「想挽救這家庭」

熱血哥目睹孕婦遭後方機車追撞 他停車衝過車道「想挽救這家庭」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面