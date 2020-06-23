iPhone 12新爆料！4機型「螢幕規格外洩」　最便宜售價曝...CP值秒飆高

▲先前流出的iPhone 12 Pro 外觀。（圖／YouTube／EverythingApplePro）

記者曾羿翔／綜合報導



果粉引頸期盼的iPhone 12又有新消息了，先前傳出的4種機型「iPhone 12、iPhone 12 Max、iPhone 12 Pro以及iPhone 12 Pro Max」，爆出共有3種不同的螢幕大小。至於消費者相當關注的價格方面，傳出iPhone 12起價為649美元（約新台幣19,201元），比去年推出的iPhone 11還便宜。

根據Gizmochina的報導，最新報告揭露iPhone 12將搭載5.4 吋螢幕，解析度為2340 x 1080，像素密度則為475 PPI。另一方面，iPhone 12 Pro、iPhone 12 Max則都搭載 6.1 吋螢幕，解析度皆為2532 x 1170，像素密度460 PPI。

最大「6.7吋」螢幕則由iPhone 12 Pro Max 搭載，解析度為2778 x 1284 ，像素密度為458 PPI。據了解，除了iPhone 12 Max以外，其他3個型號都將配有Samsung Display的顯示面板。

▲iPhone 12渲染圖。（圖／取自svetapple.sk）

文內也提到，iPhone 12 Max的顯示面板則會與LG Display或京東方採購，但是京東方的第一批面板目前未通過蘋果官方測試，因此應只會安裝LG的面板。

至於許多果粉關注的螢幕設計，iPhone 12 據傳會繼續保留上方瀏海缺口的設計，但寬度會再縮減。價格方面，傳出iPhone 12起價為649美元（約新台幣19,201元），但也可能推出僅4G型號的新機版本，售價可能會更低。