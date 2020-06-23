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用iPhone解鎖汽車！蘋果數位車鑰CarKey可透過iMessage與他人共享

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▲iOS 14最完整功能介紹 。（圖／記者洪聖壹攝）

▲ CarKey可用於開啟車門。（圖／翻攝自YouTube／Apple）

記者王曉敏／綜合報導

蘋果今（23）日凌晨發表了iOS 14更新內容，其中最讓人期待的新工能就是使iPhone化身「數位汽車鑰匙」的CarKey，不僅可用來解鎖汽車，還能用於啟動車輛。

CarKey功能主要以NFC運作，支援的首款車輛為下個月發布的2021 BMW 5系列車款。蘋果表示，該公司將致力於使數位車鑰標準化，未來將使用全新的U1超寬頻晶片（U1 ultra-wideband chip），而非完全依賴NFC，這意味著，未來連手機都不用取出即可解鎖。

據蘋果介紹，駕駛首先須將iPhone（或Apple Watch）與支援此功能的汽車CarKey配對，此步驟須將手機靠近汽車的NFC上，通常會在駕駛座門把周圍。

根據用戶設定的解鎖方式，每次靠近車輛時可以臉部辨識或指紋掃描等方式解鎖車門，不過也可透過快速模式（express mode，暫譯）跳過生物辨識掃描。進入車內後，駕駛可將iPhone放進口袋或包包中，依舊可以正常行駛。

▼駕駛可將數位車鑰與他人共享，並限制對方的使用時間。（圖／翻攝自YouTube／Apple）

▲iOS 14最完整功能介紹 。（圖／記者洪聖壹攝）

除此之外，用戶也可透過iMessage與家人或其他聯絡人共享數位車鑰，並可限制接收者的使用時間。而若駕駛手機弄丟，則可透過iCloud關閉數位車鑰。

事實上，近期已有其他汽車製造商開始提供類似功能的數位車鑰，但都是推出獨立App的形式，勢必不如蘋果直接植入作業系統來得有優勢。

據科技新聞網站《The Verge》報導，Car Key可能是採用車聯網聯盟（CCC）於5月正式發布的數位鑰匙Digital Key Release 2.0規範。Digital Key Release 2.0使用NFC技術，實現智慧型手機與車輛間的非接觸式通訊，並支援可擴展的體系結構以大規模應用，從而節省了成本。

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