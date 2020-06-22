反擊杜魯道！陸外交部：加拿大的司法獨立是「雙重標準」

▲加拿大總理杜魯道。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）近日就加拿大前外交官康明凱、公民斯帕弗被陸方以「刺探國家秘密」起訴感到失望，並對陸方不能理解加拿大的司法獨立表達遺憾。大陸外交部發言人趙立堅22日指出，加拿大最近的錯誤言論清楚表明，加方在所謂司法獨立問題上奉行的完全是雙重標準。

趙立堅在例行記者會上表示，有關加拿大公民因涉嫌危害中國國家安全犯罪，被中國主管部門依法逮捕和起訴，根本不存在所謂任意拘留，「中國司法部門依法獨立辦案，也會依法保障上述加拿大公民的合法權利。」

▼康明凱、史佩弗已被起訴。



趙立堅提到，中方敦促加拿大有關領導人切實尊重法治精神，尊重中國司法主權，停止發表不負責任的言論。

此外，加拿大部分媒體指大陸起訴康明凱及斯帕弗是對孟晚舟事件的報復。趙立堅對此表示，孟晚舟事件同有關加拿大公民個案性質完全不同，任何不帶偏見的人都很清楚，「孟晚舟事件是一起嚴重的政治事件，美方的目的是為了打壓中國高技術企業和華為公司，而加拿大則扮演了美方幫兇的角色。」

趙立堅強調，中方強烈敦促加方及早糾正錯誤，立即釋放孟晚舟讓她平安回國。

▼華為財務長孟晚舟。

