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研究員怒「死都不會過」！黃金海休閒渡假村環現差補正再審

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▲▼環保署「台東都蘭灣黃金海休閒渡假村開發計畫」環現差專案小組初審。（圖／記者許展溢攝）

▲黃金海育樂公司強調，。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

環保署今（16日）審查20年前陳年舊案「台東都蘭灣黃金海休閒渡假村開發計畫」環現差專案小組初審會議。會中聚焦富山遺址、生態問題。開發單位黃金海育樂公司表示，遺址部分會「原地保存」，不過遭研究員質疑，基地開發「全面整地」，已是整區破壞，若要照原態度處理，「死都不會過」，環評委員最後決議補正再審。

此案位於台東縣卑南鄉加路蘭段，東臨台11省道、南濱伽溪，基地範圍約11.3公頃，用地目前均屬黃金海公司所有。規劃遊憩用地、公共設施與公用設備用地及國土保安用地。地球公民基金會花東辦公室主任黃斐悅不滿認為，開發單位新送出的開發內容，和2年前環保署退回的版本幾乎沒更動，其中包括廢污水處理、遺址保存、民間團體溝通、都蘭灣上位觀光政策釐清等。

請繼續往下閱讀...

黃金海公司強調，在台東深耕20幾年，經歷多次環現差審查，目的是促進台東觀光產業，會依法行事， 善盡企業社會責任。並說會針對過去所有調查資料重新比對、補強，遺址做原地保存。

中研院副研究員郭素秋會中提到，開發點碰上遺址非常重要，涉及兩處遺址（富山遺址、富山第二遺址）及傷害中間高度敏感區，真的有必要開發？因數千年留下來的遺址不可恢復。有環委認為，此案很多不太好處理，接到文件驚訝，好像是要他們拉回20年前時空，應強烈說明當年通過的環評，為何一直沒開發？中間過程又有怎樣原因？導致至今動都沒動，要強化說明，說服大家。

郭素秋認為，開發單位要將報告完整附上，不可能只節錄部分，尤其基地全面整地，怎麼改都沒意義，已是整區破壞，要業者不要一直說能保存，這是自欺欺人，質疑請躺著睡覺，還沒醒過來的台東縣政府文化處背書，稱全面整地，是真的會保存什麼？應提計畫給中央層級的文化部審。最後不客氣說要這樣繼續處理，「死都不會過」，業者應靜下心好好想，全面整地有何對策？

▲▼環團抗議東海岸大型開發案「台東都蘭灣黃金海休閒渡假村開發計畫」。（圖／記者許展溢攝）

▲會前環團怒質疑，此案目的只是在炒地。（圖／記者許展溢攝）

審查決議補正再審，黃金海公司要在今年12月31日前，針對委員意見補充修正送專案小組再審，且不得申請展延補正期限。包括要呈現歷年基地範圍及周圍之生態調查資料含陸域、海域，說明生態調查內容檢討施工及營運期間生態影響減輕措施，及環境監測計畫之適宜性，還要詳細盤查開發基地內文化遺址可能範圍富山遺址、富山第二遺址。

另外，今天會議該列席的主管機關交通部觀光局沒一個人出席，讓在場的環委傻眼又無奈，因此決議特別要求，下次會議，請觀光局要派員出席說明此計畫辦理情形，如東部地區整體觀光發展政策、都蘭地區觀光永續發展評估案等。

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