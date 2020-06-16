黃金海休閒渡假村環現差要闖關！觀光局竟沒出席…環委無奈了

▲環保署「台東都蘭灣黃金海休閒渡假村開發計畫」環現差專案小組初審。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

環保署今（16日）審查20年前陳年舊案「台東都蘭灣黃金海休閒渡假村開發計畫」環現差專案小組初審會議。相關單位交通部觀光局、內政部營建署和原民會完全沒派人出席，讓主席李培芬說出「都丟給環委就對了」。

此案位於台東縣卑南鄉加路蘭段，東臨台11省道、南濱伽溪，基地範圍約11.3公頃，用地目前均屬黃金海公司所有。規劃遊憩用地、公共設施與公用設備用地及國土保安用地。地球公民基金會花東辦公室主任黃斐悅不滿認為，開發單位新送出的開發內容，和2年前環保署退回的版本幾乎沒更動，其中包括廢污水處理、遺址保存、民間團體溝通、都蘭灣上位觀光政策釐清等。

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地球公民基金會副執行長蔡中岳登記發言提到，從2012年美麗灣渡假村爭議開始，就不斷訴求行政院應對東海岸進行開發總量研商，及跨部會的制度協調，但交通部觀光局、內政部營建署、原民會和環保署等部會互踢皮球，讓所有東海岸的開發都一一取得許可，唯一遭到退回檢討的黃金海，如今也借屍還魂，相關單位應扛起責任。

此案今進行環現差審查，讓現場不少委員傻眼的是，只有開發單位黃金海公司到場報告，主管機關觀光局等相關部會完全沒到場，也就是環委無法聽到各部會意見，讓李培芬在環團登記發言後無奈說出「都丟給環委就對了」。

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