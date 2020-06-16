　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

黃金海休閒渡假村環現差要闖關！觀光局竟沒出席…環委無奈了

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼環保署「台東都蘭灣黃金海休閒渡假村開發計畫」環現差專案小組初審。（圖／記者許展溢攝）

▲環保署「台東都蘭灣黃金海休閒渡假村開發計畫」環現差專案小組初審。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

環保署今（16日）審查20年前陳年舊案「台東都蘭灣黃金海休閒渡假村開發計畫」環現差專案小組初審會議。相關單位交通部觀光局、內政部營建署和原民會完全沒派人出席，讓主席李培芬說出「都丟給環委就對了」。

此案位於台東縣卑南鄉加路蘭段，東臨台11省道、南濱伽溪，基地範圍約11.3公頃，用地目前均屬黃金海公司所有。規劃遊憩用地、公共設施與公用設備用地及國土保安用地。地球公民基金會花東辦公室主任黃斐悅不滿認為，開發單位新送出的開發內容，和2年前環保署退回的版本幾乎沒更動，其中包括廢污水處理、遺址保存、民間團體溝通、都蘭灣上位觀光政策釐清等。

請繼續往下閱讀...

地球公民基金會副執行長蔡中岳登記發言提到，從2012年美麗灣渡假村爭議開始，就不斷訴求行政院應對東海岸進行開發總量研商，及跨部會的制度協調，但交通部觀光局、內政部營建署、原民會和環保署等部會互踢皮球，讓所有東海岸的開發都一一取得許可，唯一遭到退回檢討的黃金海，如今也借屍還魂，相關單位應扛起責任。

此案今進行環現差審查，讓現場不少委員傻眼的是，只有開發單位黃金海公司到場報告，主管機關觀光局等相關部會完全沒到場，也就是環委無法聽到各部會意見，讓李培芬在環團登記發言後無奈說出「都丟給環委就對了」。

其他人也看了...

20年老案「台東都蘭灣黃金海」挨批僵屍復活　環團要林佳龍審慎思考

►過期的票券只能丟掉嗎？快來兌換東森幣復活你的錢

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
地鐵列車驚見「無體女腿」　上身軟掉掛拉桿！可怕照片真相曝光
金與正狠話秒兌現！北韓「轟掉兩韓聯辦」　攀爬上位只差一步
快訊／共軍殲10再闖我西南空域　空軍偵巡機升空廣播驅離
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

近1千萬民眾將湧郵局領三倍券　中華郵政2周六加班：每人2分鐘領到

曝駕訓班薪水＆潛規則！女教練「貼心舉動」遭排擠　開勸學生：不要指定

剛報到！經理「口誤沒缺人」　釣出相同苦主「卻爽領1個月薪」暗黑秘密曝

爬6樓送餐...女大生「錢用撒的」！外送哥彎腰撿到5樓　「碰一聲」他傻眼了

狂給兒試吃卻不肯報價！老闆笑「今天保證便宜~」結帳2112...媽傻爆眼

觀光紓困3.0！每月擬補「導遊領隊1萬、旅行社員工1.5萬」　最快月底定案

黃金海休閒渡假村環現差要闖關！觀光局竟沒出席…環委無奈了

一口吃下雲山煙雨　故宮「墨戲仙草凍」開放預購啦！這些通路買的到

亂挑日拋！店家一量「角膜弧度超平」只能選2牌　她聽後果驚呆：還好有量

狂催婚！老媽「一句神反殺」單身哥秒投降　網笑：寶寶一定很可愛

生前畫面曝！非裔男酒駕配合調查　「今天我女兒生日」警上銬瞬間變調

咖啡廳實戰開車上路　髒話飆罵擋路的..路人偷看笑瘋

黃鴻升「我沒羅志祥電話」　嚴肅收笑容：不打擾是最後的溫柔

前車打左轉往右靠！害重機急煞 「翻180度慘摔」警：前車無肇責

超圈粉！宇宙玩極難任務救整隊　「搖呼拉圈+穩定乒乓球」超過1分鐘

蘿莉塔爆曖昧無尊「爸媽都在問」　還原「視訊沒穿下半身經過」

大嘴鯨無預警活吞錦鯉驚悚瞬間　張嘴咬頭畫面曝光：秒變大肚魚

吃零食、追劇、被老師靜音樣樣來 遠距教學的各種行為...網：太寫實

竹南科學園區騎士撞對向左轉車　噴飛20公尺空中轉圈3秒墜地亡

一年內痛失夫、兒讓她看透生死！　9旬嬤賣肉粽扛家計：賺夠吃就好

近1千萬民眾將湧郵局領三倍券　中華郵政2周六加班：每人2分鐘領到

曝駕訓班薪水＆潛規則！女教練「貼心舉動」遭排擠　開勸學生：不要指定

剛報到！經理「口誤沒缺人」　釣出相同苦主「卻爽領1個月薪」暗黑秘密曝

爬6樓送餐...女大生「錢用撒的」！外送哥彎腰撿到5樓　「碰一聲」他傻眼了

狂給兒試吃卻不肯報價！老闆笑「今天保證便宜~」結帳2112...媽傻爆眼

觀光紓困3.0！每月擬補「導遊領隊1萬、旅行社員工1.5萬」　最快月底定案

黃金海休閒渡假村環現差要闖關！觀光局竟沒出席…環委無奈了

一口吃下雲山煙雨　故宮「墨戲仙草凍」開放預購啦！這些通路買的到

亂挑日拋！店家一量「角膜弧度超平」只能選2牌　她聽後果驚呆：還好有量

狂催婚！老媽「一句神反殺」單身哥秒投降　網笑：寶寶一定很可愛

李學林刻意引導欠薪風向　陳建州難過感嘆：這是雙輸

《天能》台灣上映日期曝光！華納兄弟宣布：搶先美國推出

Selina手作手環「成品藏洋蔥」...一看秒揪心爆哭：太瓊瑤了我！

健身房淋浴間「流滿地紅色液體」　男歌手開門...清潔人員險嚇昏

頭皮頂上戰爭！油炸物、甜食吃多容易掉髮　醫曝洗頭方式超重要

店面待租量增、租金下跌　房仲：下半年多不樂觀

股匯齊揚！新台幣收盤升值6.6分　收在29.704元兌1美元

《Road To Kingdom》台上兄弟情！　Pentagon洪碩直播失言：ONF是井底之蛙

壯圍海灘3米長圓弧狀不明物...飛機或火箭殘骸？　國安運委會派員鑑定

成德左投王志煊參加味全龍測試　學長江忠垣分享內規

鮪魚錄影中「彎腰走光」急拉泳衣　小鐘驚喊：胸部都看到了！

生活熱門新聞

信義區正妹跌出長輩　IG找到了

獨／花300買露點畢業紀念冊！女同學怒了

民宿砸車再翻轉！鄰居13點力挺老闆

台中「299吃到飽」強勢回歸！　驚見高單價食材

日本人搜照片失望：這麼肥　吳夢夢高EQ回文

西門町旅館王國遭掏空　消防安檢竟蓋「被落跑」董事長章

床戰指數高！「性慾難滿足」星座女Top4揭曉

土城行李箱賣600元！老闆：虧錢也要發薪

釣魚請女友全家吃！結果是「非食用魚」有毒

地鐵列車驚見「無體女腿」　照片真相曝光

2萬4請婚攝！婚禮照「走地獄諧星風」

過辛亥隧道　車上廣播聲音嚇壞男駕駛

宗教團體「野放」螃蟹！繩子不拆變「放死」

兒子3度被申報死亡！網全炸了：我也被亂報

更多熱門

相關新聞

20年老案「台東都蘭灣黃金海」挨批僵屍復活

20年老案「台東都蘭灣黃金海」挨批僵屍復活

東海岸大型開發案「台東都蘭灣黃金海休閒渡假村開發計畫」（黃金海）位於美麗灣渡假村旁，20年前通過環評至今遲未動工，交通部觀光局依環評法一再送環現差審查。環保團體今（16日）到環保署抗議，此案就像殭屍永無結束之日，喊話交通部長林佳龍審慎思考此案。

金昌石礦主動辦環現差...環團憂這件事

金昌石礦主動辦環現差...環團憂這件事

高鐵延伸宜蘭　林佳龍：綜合規畫與環評2020年底提出報告

高鐵延伸宜蘭　林佳龍：綜合規畫與環評2020年底提出報告

永侒礦場案無意外進二階環評！

永侒礦場案無意外進二階環評！

5萬人連署反對「永侒礦場開發」

5萬人連署反對「永侒礦場開發」

關鍵字：

環保署環評環委台東都蘭灣黃金海休閒渡假交通部觀光局原民會內政部營建署

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

22歲馬尾妹遭當性奴12小時　台北男強拉搭捷運囚家中

雙胞弟「假扮哥哥」測女友　開門見女友眼神才知自己綠爆

快訊／失聯10天找到了！屏安醫院副院長虛弱躺河床

吳夢夢為拍SOD「狂鏟10公斤」！

信義區正妹跌出長輩　IG找到了

工程師買春來2次　警一查「茉茉」真實身分：他會崩潰

內湖路邊「6000萬神獸超跑」現蹤！墨鏡車主身份曝

人妻摩鐵破門抓姦！驚見老公穿網襪短裙「激戰20人」

吃半熟豬肉　18歲男體內長滿絛蟲

台東縣蘭嶼高中學生疑心臟病發送醫急救不治

他擁河景4房大樓！女友：婚後想接全家來住

30年主僕情生變　柯文哲蔡壁如關係降溫

即／開城傳巨響　北韓爆破兩韓聯辦

巡山員撿屍路殺青竹絲　一靠近爆笑

斯亞賣網拍「發文抱怨物流」被砲轟！直播哭了

更多

最夯影音

更多
生前畫面曝！非裔男酒駕配合調查　「今天我女兒生日」警上銬瞬間變調

生前畫面曝！非裔男酒駕配合調查　「今天我女兒生日」警上銬瞬間變調
咖啡廳實戰開車上路　髒話飆罵擋路的..路人偷看笑瘋

咖啡廳實戰開車上路　髒話飆罵擋路的..路人偷看笑瘋

黃鴻升「我沒羅志祥電話」　嚴肅收笑容：不打擾是最後的溫柔

黃鴻升「我沒羅志祥電話」　嚴肅收笑容：不打擾是最後的溫柔

前車打左轉往右靠！害重機急煞 「翻180度慘摔」警：前車無肇責

前車打左轉往右靠！害重機急煞 「翻180度慘摔」警：前車無肇責

超圈粉！宇宙玩極難任務救整隊　「搖呼拉圈+穩定乒乓球」超過1分鐘

超圈粉！宇宙玩極難任務救整隊　「搖呼拉圈+穩定乒乓球」超過1分鐘

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面