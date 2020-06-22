民進黨團提案6/29起開臨時會　處理監察院、NCC人事同意權案

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者李毓康攝）

記者楊蕓／台北報導

總統府22日宣布第6屆監察委員提名人選，民進黨立委柯建銘等人同步提請立法院在29日到7月22日召開臨時會，預計處理監察院、考試院、國家通訊傳播委員會人事同意權案等重大議案。立法院長游錫堃23日下午將召集黨團協商研商相關事宜。

民進黨立委柯建銘、鄭運鵬、鍾佳濱等60人22日提案，為打造台灣下一代所需基礎建設，因應經濟發展及提升國家競爭力；為提升農業水資源利用效益，增益全國農業生產環境；為增進國民對司法之信賴，讓人民進入法庭擔任國民法官，以拉近與司法體系的距離；為維繫國家憲法機關正常運作，使職權行使不間斷，依據憲法、立法院組織法提請召開臨時會。

提案內容指出，臨時會中將審議「行政院函為支應前瞻基礎建設計畫後續4年之經費，請本院依『前瞻基礎建設特別條例』第7條第1項規定，同意辦理預算籌編案」、農田水利法草案、國民參與刑事審判法草案、強化我國護照、國籍航空之國際辨識度決議，處理考試院、監察院及國家通訊傳播委員會人事同意權案等重大議案。

提案指出，提請立法院自6月29日到7月22日召開第10屆第一會期第一次臨時會，29日中午舉行程序委員會、下午召開第一次會議；30日召開第二次會議；7月1、2、3、6、10、17日為第三次會；7月20、21、22日為第四次會。

國民黨團稍早也發布通知，將在23日上午召開黨團大會，針對臨時會重大議案研商相關事宜。針對釣魚台被日本更名案，國民黨團今天要求臨時會朝野共同發表聲明，以及面對振興三倍券將上路，國民黨團總召林為洲日前也呼籲，行政院依照紓困條例再編列2100億元預算，送立院審議，其中1600億元用於普發現金，每人6000元，都有待朝野協商凝聚共識。

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