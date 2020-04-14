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誰該為人類浩劫負責？　呂秀蓮列時間軸：真相只有一個

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▲新冠肺炎,武漢肺炎,新冠病毒,中國。（圖／路透）

▲新冠病毒起源備受爭議。（圖／路透）

記者黃巈禾／台北報導

前副總統呂秀蓮14日在臉書《誰是世界公敵？》文章中列出新冠肺炎爆發以來的時間軸，並指出「真相只有一個，誰該為此次人類浩劫負責？盼真相早日水落石出」。

呂秀蓮指出，總部位在英國倫敦的國際法學家協會與全印度律師協會，近日向聯合國人權理事會提出申訴，要求追查中國是否為了自行開發大規模毀滅人類的生化武器，並指控中國觸犯聯合國2001年通過的「國家對國際不法行為的責任法案」中「嚴重危害人類的罪行」，包括造成嚴重生理、心理、經濟，及社會傷害，中國應承擔法律責任，賠償各國損害。

呂秀蓮再指，提起申訴代表人印度籍律師阿加瓦拉（Adish Aggarwala ）強調「新冠肺炎是中國精心籌畫的陰謀，目的是讓中國成為世界強權，並透過生物武器摧毀其他國家。」共違反國際衛生條例、國際人道法律，及世界人權宣言等相關國際罪行。

呂秀蓮提到，同時，美國眾議院跨黨派決議案，要求追究中國責任，並量化損害以便求償，指控中國對疫情爆發的不當作為，國會並援引一項英國研究指出，若中國提早三週展開正確行動，當今大流行的疫情可減少95％，參議院也提案呼籲各國展開國際調查，追究中國在疫情加劇中扮演的角色。

呂秀蓮提及，中國在國內疫情初步穩定後積極透過大外宣漂白責任，但沒成功，成為全球公敵，到底中國是否真的是新冠病毒的罪魁禍首？

呂秀蓮根據近月來各國媒體的相關報導，依時序彙整。2019年9月18日，武漢天河機場舉行的應急處置演練活動中，以實戰形式，模擬機場口岸通道發現一例新型冠狀病毒感染的處置全過程。11月17日爆發首例，患者是位55歲的湖北人。11月27日湖北省中西醫結合醫院呼吸與危重科主任醫師張繼先將情況上報，成為「拉響警報第一人」。

12月18日武漢中山醫院收到首起病例報告，12月27日檢測結果是「一種新的冠狀病毒」，12月30日李文亮醫師透過微信上網發文警告疫情，後遭訓誡，於隔年2月7日病亡；12月31日中國官方向WHO正式通報武漢疫情。

2020年1月1日，湖北省衛健委下令，再有這類病例樣本，不能再驗、已有樣本必須銷毀、不能對外透露相關訊息；1月3日國家衛健委發布通知，未經批准不得對外提供生物樣本和相關訊息，已獲得樣本應「立即就地銷毀或送交國家指定保藏機構保管，中國開始每天向美國通報疫情，共30次。

1月11日中國宣布首起武漢肺炎死亡病例，湖北省迄今確診41個武漢肺炎病例；1月12日世界衛生組織正式命名為2019新型冠狀病毒（Novel coronavirus, 2019-nCoV）。

呂秀蓮認為，值得注意的是，據美國雜誌《國家評論》（National Review）4月3日報導，一名曾長住中國的紀錄片導演馬修．泰（Matthew Tye）追蹤調查紀錄片時發現，中國科學院生物安全第四等級（P4）實驗室「武漢病毒研究所」，去年11月12日刊登招聘公告，題為「徵求科學家參與研究冠狀病毒與蝙蝠的關係」。

呂秀蓮提到，馬修．泰也發現12月24日該所再度發布招聘公告，寫道「針對蝙蝠攜帶重要疾病的病原生物學進行長期研究後，證實SARS、豬急性腹瀉綜合症狀、冠狀病毒等人畜傳染源自蝙蝠，並發現及辨識出蝙蝠和囓齒動物的大量新病毒。」

呂秀蓮表示，外界已知，P4研究所是由中國頂尖的病毒學家石正麗主持，而新冠肺炎的「零號病人」就是該所研究員黃燕玲，染病死亡後遺體被火化，對此官方未曾闢謠；另外，中國華南理工大學生物科學教授肖波濤亦發表「2019新型冠狀病毒的可能來源」報告，指稱該P4研究所擁有600隻蝙蝠，懷疑病原體是該所實驗標本與污染垃圾。

最後，呂秀蓮直言「真相只有一個，誰該為此次人類浩劫負責？盼真相早日水落石出」。

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