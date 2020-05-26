參選總統連署書疑遭A走提告　呂秀蓮：喜樂島領40幾萬份空白的，繳回很少

記者劉昌松／台北報導

前副總統呂秀蓮去年宣布獨立參選總統，但最後聯署未達28萬人的門檻，呂認為，當初鼓勵她參選的喜樂島聯盟、人民最大黨保證能通過連署門檻，共領走60多萬份空白連署書，卻只繳回10多萬份，懷疑人民最大黨幹部張天鈞涉嫌意圖使人不當選，還有洩漏連署人個資的違法疑慮，呂26日以告訴人身分到北檢出庭應訊。

▲呂秀蓮懷疑支持她參選總統的連署書未繳回是意圖使她不當選，且恐有個資外洩疑慮。（圖／記者劉昌松攝）

呂秀蓮在2019年9月19日起，和前南投縣長彭百顯接受喜樂島聯盟推薦，投入正副總統選舉，並繳交1百萬元保證金後，展開連署活動，不過，呂在連署書截止收件前透過新聞稿宣布退選，並稱連署過程遭到「刁難」，「體認人性之善與惡」。

▲呂秀蓮2019年宣布與彭百顯參與2020總統大選。（圖為資料照／記者陶本和攝）

事後呂秀蓮控告人民最大黨幹部張天鈞，疑似拿走人民連署書，她26日到北檢接受檢察官訊問後受訪表示，原本沒打算要選，「有幾個新成立的政黨希望帶動政黨政治，有把握完成聯署，實際上我們有紀錄，喜樂島領有40幾萬份的空白連署書，但繳回的很少，同樣情形在人民最大黨，也取走25萬份空白連署書，但是繳回不到1萬份。」

呂秀蓮表示，「這一方面影響到我們參選權利，一方面更擔心的是，如果有一些連署書，沒有交到我手裡，作其他用途的話，也侵犯到連署人的個資權益，所以站在要維護良善的憲政體制，訴請公權力，把這個案子查清楚」，「至於交給我的連署書，已經經過法院程序，公正保存，不用擔心流出去。」

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