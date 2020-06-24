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蘋果iOS 14隱藏功能曝光！「敲2下」可開啟自訂功能

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▲iOS 14的十大傳聞總整理。（圖／記者洪聖壹攝）

▲iOS 14還有一些隱藏功能待用戶摸索發現。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者王曉敏／綜合報導

蘋果昨日正式發表了iOS 14，並介紹其中諸多新功能，包括App Library、CarKey等，而就像蘋果過去常做的那樣，iOS 14內還有很多功能須待用戶自行摸索發現，其中一項就是稱作「Back Tap」的輔助功能，用戶可自行設定雙擊或三擊iPhone被版執行快捷任務。

Back Tap功能相當實用，用戶可自行將「雙擊」及「三擊」分別設定不同的任務，可設定的操作包括螢幕截圖、鎖定螢幕、靜音、調整音量或啟動某些App，如Google Assistant等。

此外，Back Tap也可用來啟動「捷徑」，舉例來說，用戶可透過HomeKit建立一個新的腳本來開啟或關閉家中的電燈，並將此捷徑設定在Back Tap中，這樣用戶僅需點擊iPhone背板即可控制家中電燈的開關。又或者，用戶可設定一個開啟App的捷徑腳本，即可透過點擊背板發送WhatsApp訊息或在Twitter上發布推文等。

以下是推特上的幾種範例：

據已裝載iOS 14 beta版的網友說法，即使為手機裝上保護殼，Back Tap同樣可正常運作，不過也有用戶反映一些誤觸情況，如放在口袋中撞到被誤判等。

事實上，這種敲擊手機背蓋開啟自訂操作的功能不是蘋果首創。Google於今年初發布的Android 11開發者預覽版中即被發現一個名為「哥倫布」（Columbus）的手勢，用戶可透過敲擊手機背蓋2下來迅速開啟相對應的快捷功能。而雖然略有不同，但HTC U12+也具備擠壓手機側面執行部分操作的功能。

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