蘋果iOS 14隱藏功能曝光！「敲2下」可開啟自訂功能

▲iOS 14還有一些隱藏功能待用戶摸索發現。(圖/《ETtoday新聞雲》資料照)

記者王曉敏/綜合報導

蘋果昨日正式發表了iOS 14,並介紹其中諸多新功能,包括App Library、CarKey等,而就像蘋果過去常做的那樣,iOS 14內還有很多功能須待用戶自行摸索發現,其中一項就是稱作「Back Tap」的輔助功能,用戶可自行設定雙擊或三擊iPhone被版執行快捷任務。

Back Tap功能相當實用,用戶可自行將「雙擊」及「三擊」分別設定不同的任務,可設定的操作包括螢幕截圖、鎖定螢幕、靜音、調整音量或啟動某些App,如Google Assistant等。

此外,Back Tap也可用來啟動「捷徑」,舉例來說,用戶可透過HomeKit建立一個新的腳本來開啟或關閉家中的電燈,並將此捷徑設定在Back Tap中,這樣用戶僅需點擊iPhone背板即可控制家中電燈的開關。又或者,用戶可設定一個開啟App的捷徑腳本,即可透過點擊背板發送WhatsApp訊息或在Twitter上發布推文等。

以下是推特上的幾種範例:

Double tap the back of the iPhone to launch Google Assistant? Yes please. #iOS14 pic.twitter.com/FeKOlD0WL5

With Back Tap, you can perform various action by double or tripple tap on the back of your iPhone. Here’s one I set double tap to take screenshot. pic.twitter.com/uZKv4Cjorf