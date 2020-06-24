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資訊難以取得讓蘋果健康之路卡關　「HealthKit」恐成數據孤島　

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▲Apple Watch。（圖／phoneArena）

▲Apple在iOS 14和watchOS 7構建了一個健康系統HealthKit。（圖／phoneArena）

記者謝仁傑／綜合報導

當被問及「蘋果對人類最大的貢獻是什麼」時，執行長庫克的回答是「健康」，蘋果目前對於健康醫療方面的布局不只僅限於Apple Watch的健康監控和健身檢測，他們還在iOS 14和watchOS 7構建了一個健康系統HealthKit，包含一個ECG API，提供第三方的訪問權限，可以追踪39種症狀。

蘋果在WWDC 2020主題演講中，詳盡地介紹iOS 14和watchOS 7中HealthKit的新功能，HealthKit一個必要的框架，它整合了第一方和第三方的健康和健身數據，幫助人們管理個人健康。HealthKit的最新更新提供對Apple Watch上心電圖的讀取訪問權限，並記錄和追踪10幾種新症狀；而使用iOS 14可以追踪39種症狀，目前iOS 13.5.1只能追蹤26個種症狀。

新的追踪症狀包含人們的情緒變化，像是盜汗、腹瀉、喘息、腹脹、疲倦、膀胱失禁、噁心和睡眠等等。

HealthKit今年的另一項重要的內容是，第三方應用程式可以透過心電圖來讀取ECG數據，並且可以測量的4種新的移動性類型，包括「步行速度和步長」、「行走不對稱」、「上下樓梯速度」、「6分鐘步行測試」。

然而蘋果在健康領域上真正要突破的困難點，在於獲取醫療數據，先前微軟和Google皆已嘗試過，但最終仍然因為資訊集成過於複雜，以及需要在患者與提供商之間建立一個新的數據層，是不被醫療機構允許的。蘋果若要將醫療記錄整合到Apple Health中，就必須獲得醫療產業和政府部門的信任，否則再好的健康設備都只能成為數據孤島。

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