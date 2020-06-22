小四生「同時間和患者在超市購物」…買完回來繼續上課　6天後也確診了！

▲北京再次爆發疫情。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

河北省2020年6月21日0時到24時新增報告新型冠狀病毒肺炎確診病例2例，其中1例為一名10歲男童，是河北雄安新區安新縣人，郭里口村學校四年級學生，曾同時段和確診病例在超市購物。

2020年6月21日時到24時，河北省新增報告新型冠狀病毒肺炎確診病例2例，其中雄安新區安新縣1例、滄州肅寧縣1例（均系北京關聯河北省確診病例的密切接觸者）。新增報告無症狀感染者0例，無新增死亡病例，無新增疑似病例。

截至6月21日24時，河北省現有確診病例18例，累計治癒出院病例322例（含境外輸入10例），累計死亡病例6例，累計報告本地確診病例336例、境外輸入病例10例，現有疑似病例0例；尚在隔離醫學觀察的密切接觸者770人，尚在醫學觀察無症狀感染者10例（含境外輸入5例）。

其中，染疫的10歲男童6月8日至12日在學校上課，課間曾到附近超市購物，6月10日曾同時段與趙姓病患（北京確診病例）及其子（6月16日公佈確診病例）在郭里口村天朗超市購物，6月11日曾到雄縣山水蓮花購物廣場及附近購物就餐，6月13日、15日居家無外出，14日曾到姥姥家就餐，16日出現發熱，核酸檢測結果陽性後轉至保定市人民醫院。

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