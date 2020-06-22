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台大公衛：開放邊境台灣要做領頭羊　但須做到3條件！

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▲台大公衛抗covid19說明會。（圖／記者嚴云岑攝）

▲台大公衛學院院長詹長權。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

低風險、中低風險國商務人士短期入台可申請縮短居家檢疫今（22）日上路，指揮中心曾表示，名單每2週會進行動態調整。台大公衛學院表示，在邊境逐漸開放的後疫情時代，對於入境國家名單，應做到每天、以城市為基礎的動態評估，且最好入出境都各篩檢一次，才能在降低社區風險的同時，一併為國際疫情把關。

台大公衛學院院長詹長權表示，開放外籍人士入境，就不可能做到社區零風險，但如果在出入境當下做好檢測，搭配5至7天的隔離期，海島國家還是能在杜絕風險上，做到一定程度把關。

請繼續往下閱讀...

不過，詹長權也提到，台灣防疫成果傲視全球，「世界經濟要活絡起來，就是做得比較好的國家，要踏出第一步」，否則等到其他國家都穩定了再做，就來不及了。他高度肯定指揮中心政策，但建議出入境都要檢測，陰性者可進到檢疫旅館，進行商務間的點對點活動，如此可加速檢疫時間，至於每天要開放多少人，則需視檢驗量能而定。

▲台大公衛抗covid19說明會。（圖／記者嚴云岑攝）

▲全球仍有32%的國家，解封指數仍>1。（圖／記者嚴云岑攝）

指揮中心6月22日起開放15國家或地區短期商務人士申請縮短居家檢疫時間，從低風險國家入境者，可於居家檢疫第5天申請自費篩檢；中低風險國家則可於入境7天後申請。

第一波低感染風險名單的國家或地區分別為紐西蘭、澳洲、澳門、帛琉、斐濟、汶萊、越南、香港、泰國、蒙古、不丹。中低感感染風險的國家或地區則有韓國、日本、馬來西亞、新加坡。國人從上述國家入境也適用，名單每兩週會進行滾動式調整。

台大公衛學院副院長陳秀熙表示，日本疫情在5月底趨於緩和，但因為娛樂行業群聚感染頻傳，北海道、東京等地又出現零星群聚案例，「這些都是在解封時都要列入考慮」。由於疫情每天都在變化，陳秀熙也建議，縮短居檢名單應以「日」和「城市」為單位，做即時動態評估，而非現行的兩週評估一次。

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