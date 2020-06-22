天津本土病例病毒序列「與新發地患者相同」　感染途徑：人傳人！

▲天津22歲男確診，是西餐廳幫廚。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者鄭思楠／綜合報導

天津市17日新增的1例本地新冠肺炎確診病例，引起外界關注。22歲男病患發病前14天無外出史，無疑似病例和確診病例接觸史，是一家西餐廳幫廚人員，自5月30日後一直從事洗碗工作，期間偶爾會負責清洗冷凍海鮮食材。22日，天津通報，這例病例初步判斷是人傳人。

男病患居住於天津市北辰區淮河道淮祥園，是康萊德酒店西餐廳幫廚人員，西餐廳於5月6日復工復產，自5月30日後一直從事洗碗工作，期間偶爾會負責清洗冷凍海鮮食材。

該患者6月16日出現發熱伴咽乾，自測體溫38度，在母親陪同下先後到天津醫科大學總醫院和天津市南開區學府醫院、三潭醫院發熱門診就診，17日核酸檢測結果為陽性，經市專家組確診為天津本地新冠肺炎確診病例，分型為輕型。

21日，天津疾控中心公佈，經天津市疾控中心對該例確診病例呼吸道標本的新冠病毒全基因組高通量測序和序列分析，中國疾控中心複核，確認與北京新發地市場相關病例的病毒序列完全相同，屬於L基因型歐洲家系分支I。

天津22日上午再次公佈了最新發現，結合流行病學史和基因測序結果，初步判斷是人傳人。天津市疾控中心副主任張穎透露，通過多次排查發現，確診病例工作所在餐廳的另一名廚師血清IgM陽性；該廚師近1個月曾多次赴北京，且在餐館、娛樂場所等公共場所長時間逗留，但至今未表現出任何症狀，回津後與確診病例在工作中有過交集。

►戴口罩也要記得保養