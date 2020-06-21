台灣基進桃園黨部成立　陳柏惟：紮根基層成為會做事的政黨

▲陳柏惟(右二)表示，桃園黨部成立期紮根基層成為會做事的政黨。（圖／翻攝自基進桃園黨部臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

台灣基進桃園黨部21日成立，市長鄭文燦親自到場祝賀，黨主席陳奕齊肯定鄭文燦執掌市政，讓桃園產生很大改變，強調基進前進桃園，希望尋找、培養理念相同的年輕人深入基層改造地方；而桃園黨部同時也是基進立委陳柏惟服務處，陳柏惟說，透過地方黨部的服務，讓台灣基進不只是有理念的政黨，還是一個會做事的政黨。

▲鄭文燦到場祝賀。（圖／翻攝自基進桃園黨部臉書）

桃園市長鄭文燦於出席基進桃園黨部中表示，去年投資台灣的三大方案，分別是台商回流、企業根留台灣和中小企業創新，三大方案一共審核通過8,300億，其中有1,900億選擇在桃園，代表桃園是企業選擇的首選，因此，這些年來，年輕家庭也特別多。

而桃園目前人口226萬，五年多來，平均一年增加4萬人，人口年紀38歲多一點，是六都中人口最年輕的，出生率也是六都中最高，鄭呼籲，想逃離台北首都減壓的年輕人，請到桃園來，桃園推出許多年輕人的政策，歡迎想追逐人生夢想的年輕人，也可以優先選擇桃園。

▲黨主席陳奕齊肯定鄭文燦執掌市政，讓桃園產生很大改變。（圖／翻攝自基進桃園黨部臉書）

台灣基進桃園黨部於臉書宣稱，基進自2019年中開始，在桃園推廣護台防中法案，一直到總統立委選舉，他們身穿著磚紅色背心在市場中、在車站前穿梭著，只為了守護住台灣這塊幸福又美好的土地。台灣基進肩負著守護本土的使命，誓言成為一支最堅定的抗中隊伍，希望各界支持，讓台灣基進有機會在桃園紮根成長。

台灣基進桃園黨部位於桃園區中正路109號3樓，同時也是基進黨立委陳柏惟的服務處，該黨部由莊秉璋擔任主任，目前黨部約有60名黨員，現進行志工招募中。

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