　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園市立美術館興建工程公開招標　採購金額28.5億元

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲桃園市立美術館興建工程公開招標。（圖／市府提供）

▲市長鄭文燦表示，桃園市立美術館興建工程採取地景型設計。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「桃園市立美術館興建工程」18日舉行招標說明會，市長鄭文燦表示，該工程基地座落於桃園青埔地區公13、公12公園，跨越高鐵和機捷以外，主要是採取地景型設計，讓整個美術館同時和兩座公園互相融合；由於該案設計難度高，期間經過非常多次慎密的討論，也是好事多磨，現進行公開招標，歡迎踴躍投標。▲桃園市立美術館興建工程公開招標。（圖／市府提供）

▲▼市長鄭文燦表示，桃園市立美術館興建工程採取地景型設計。（圖／市府提供）▲桃園市立美術館興建工程公開招標。（圖／市府提供）

鄭文燦表示，桃園為國門之都，卻一直未有美術館或博物館建設，因此他上任後，積極推動「桃園市立美術館興建工程」，由山本理顯設計工場及石昭永建築師事務所聯合設計，選擇整體基地面積約9.8公頃的中壢青埔地區公13、公12公園，分別規劃興建一棟地下1層、地上4層的「市立美術館」，及一棟地下1層、地上3層的「兒童美術館」2棟建築。▲桃園市立美術館興建工程公開招標。（圖／市府提供）

▲桃園市立美術館座落於桃園青埔地區公13、公12公園。（圖／市府提供）

而該案因橫跨機場捷運高架段及高鐵隧道段，設計空中廊道相連，融合公園和美術館特色，以多元使用和空間優化的地景設計，成為深獲日本建築界迴響的代表作品，未來發展兼具典藏、展覽、研究、文化、觀光、教育等六個價值面向。市府也將以公正透明的公開招標辦理原則，盼優秀團隊踴躍投標。▲桃園市立美術館興建工程公開招標。（圖／市府提供）

鄭市長指出，「桃園市立美術館興建工程」採購金額28.5億元，以公開招標方式辦理，採「最有利標」決標，履約期程依機關通知日起30日內開工，公12基地工程應於開工之日起750日內竣工、公13基地工程應於開工之日起1,095日內竣工。

據了解，「桃園市立美術館新建工程委託規劃設計暨監造技術服務」、2018年5月於文化局舉辦簽約典禮。由市府、石昭永建築師事務所、共同投標廠商株式會社山本理顯設計工場共同簽約；時隔2年多，始進行興建工程招標。包括市議員王浩宇、徐景文、市府工務局長賴宇亭、文化局長莊秀美、中壢區長鄭詩鈿、桃園市立美術館長劉俊蘭等均一同出席說明會。

・隨手拍都是美照

ET快訊
獨／新北驚爆校園霸凌！遭羞辱「破X」...國1女崩潰自殘　媽
安倍宣布將先鬆綁4國入境限制　網傻眼：台灣呢？
快訊／高雄某大學內「驚見棄嬰」！送醫不治死亡
快訊／國1北上「5車連環撞」！　車流塞爆6公里
吳宗憲和朱立倫變親家！二女兒答應求婚…準老公是朱家外甥
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

嘉義中埔和興社區年包萬顆粽　分送獨居弱勢戶

美景帶出場！台東進軍科學園區廣宣會　欣賞展板就像在度假

虎尾上千無主遺骸裝布袋　虎尾鎮長丁學忠透過慈善會募得骨灰甕

斗六大學生校外宿舍路段垃圾滿地　議員王又民要求善盡維護管理

桃園市立美術館興建工程公開招標　採購金額28.5億元

振興台南經濟　藍營議員請黃偉哲發1千元現金給市民　

竹市「空軍眷村．新竹記憶」展　眷村故事帶您穿越時空

三民國中跨領域課玩穿越　學生變身金庸筆下大俠

中國醫藥大學北港附設醫院　贈送健康粽端午不變重

台南歸仁傳出工廠火警　冒大量濃煙消防人員全力搶救中

時尚達人號召30人北車改造街友　把他「變成型男」重拾自信笑顏

李佳穎大口吃甕缸雞好療癒　KID讚她懂吃「拿龍蝦的頭熬湯」

陳喬恩視訊男友甜喊「寶貝」！　和寵物對話「疊字猛撒嬌」

日本爸綁頭巾扮師傅只服務兒子　家庭式10元迴轉壽司鋪限定開張

影片曝光！中正紀念堂隨機砍人　老婦菜刀狂揮追擊路人...1女受傷

0負評民宿老闆砸車！慘被1星灌爆　鄰居力挺：車主一家才是路霸惡鄰

解送途中「嫌犯藥癮發作哀號」　高雄警加速行駛釀飛天警車插曲

白敬亭收到「佩佩豬手錶」憤而離場　怒喊王嘉爾沒攔他「怎麼回事」XD

邢昭林裝病脫衣「一把拉梁潔上床」　背後抱教打領帶...轉身一拉趁機偷吻！

Selina露營豪華新帳篷曝光　外型超像神殿...內部超溫馨！！

嘉義中埔和興社區年包萬顆粽　分送獨居弱勢戶

美景帶出場！台東進軍科學園區廣宣會　欣賞展板就像在度假

虎尾上千無主遺骸裝布袋　虎尾鎮長丁學忠透過慈善會募得骨灰甕

斗六大學生校外宿舍路段垃圾滿地　議員王又民要求善盡維護管理

桃園市立美術館興建工程公開招標　採購金額28.5億元

振興台南經濟　藍營議員請黃偉哲發1千元現金給市民　

竹市「空軍眷村．新竹記憶」展　眷村故事帶您穿越時空

三民國中跨領域課玩穿越　學生變身金庸筆下大俠

中國醫藥大學北港附設醫院　贈送健康粽端午不變重

台南歸仁傳出工廠火警　冒大量濃煙消防人員全力搶救中

金曲歌王傳「私處血染床單」驚悚意外　歌迷電話瘋狂灌爆唱片公司

「印度寶傑」理智斷線嗆爆中國來賓：我們將不擇手段建路、建橋、建隧道

《莒光園地》女主播介入少校婚姻！2度偷情被抓包還嗆：正宮該好好檢討自己

中職／陳晨威打擊想太多　改排9棒鬆一下

嘉義中埔和興社區年包萬顆粽　分送獨居弱勢戶

宜蘭2街友互看不順眼　酒後被打傷…拿水果刀刺死對方

ØZI代表台灣同台JAY PARK...公益開唱「暖募抗疫資金」！

三倍券期限半年太長無助額外消費　北市府批：安慰劑非強心針

Twitter針對部分iOS用戶啟用「語音貼文」功能！　所有人皆可瀏覽收聽

網傳紓困「大學生領9000元」連發3個月！　教育部回應了

15歲少女機車雙載「跟著救護車闖紅燈」　下秒撞綠燈騎士噴飛慘摔

地方熱門新聞

大埔藥房遭強拆！屋主輕生　房子回來了

台南歸仁傳出工廠火警消防人員搶救中

2倍灌水說3倍張世賢說數學是不是有問題？

野貓擾人清夢張世賢學貓叫質詢如何捕捉

民宿砸車車主女兒再出面　撂狠話要告

新北公共自行車系統嶄新登場

高雄大停水12小時！55萬戶範圍表

市地重劃區工地揚塵惹民怨　違反空污法環保局罰款

彰縣農地重劃　66筆方正土地標售

市地重劃施工「黃沙暴」　民眾陳情市長還給生活品質

雲林3兄弟搶工程　派小弟、熱褲妹1天4次給車撞

勞動部3萬元青年就業獎勵上路！

戀童男玷污女童17次　連倒垃圾時間也要

舞獅頭首次戴上口罩　象徵台灣勇敢抗疫

更多熱門

相關新聞

桃園最後確診病患出院　確診與居家隔離人數已「歸零」

桃園最後確診病患出院　確診與居家隔離人數已「歸零」

新冠肺炎疫情逐漸趨緩，桃園市鄭文燦17日上午主持市政會議時宣布，桃園市最後1名確診病患17日出院，全市確診住院人數已「歸零」，居家隔離人數也歸零，目前桃園居家檢疫人數下降至1635人，疫情已經趨緩，但防疫任務還未結束，希望大家繼續努力與持續溝通，一起並肩作戰到最後。

桃園人間秘境！「台版撒哈拉」觀景步道啟用

桃園人間秘境！「台版撒哈拉」觀景步道啟用

觀音草漯市地重劃工程　快完工了

觀音草漯市地重劃工程　快完工了

桃園發表　中、日文版客家漫畫及動畫

桃園發表　中、日文版客家漫畫及動畫

前桃園經發局長索賄遭監院無異彈劾

前桃園經發局長索賄遭監院無異彈劾

關鍵字：

桃園市立美術興建工程招標鄭文燦

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

去燒肉吃到飽怎回本？　他曝三個重點：吃到經理發抖

慎入！26歲男植髮後頭皮如「長滿蟲卵」

郭碧婷「挺6個月大肚」懷孕了！身份證還是單身

《慾罷不能》玩咖情侶檔分手了

連千毅出席辯論庭 遭律師責罵為弱智

嚇歪！爬山見樹幹壓著「發紺腐爛腳趾」

迷昏返台閨蜜！女大生LINE男友來性侵　幫戴套在旁拍攝

信義區正妹跌出長輩　IG找到了

蝦子染疫確診！「十足目虹彩病毒」侵台　70萬尾蝦隻遭限制移動

怕小鬼搶飯碗！KID爆鏡頭外玩到翻臉

爸媽搭客運北上打來報平安！女兒下秒接噩耗毛翻

沙發睡死！她被貓媽當產檯秒嚇醒

3個月前猛抗議！「基地台真要拆」居民崩潰

中印激戰6小時！血腥戰場曝

屏縣府為女童侵犯案槓隋棠 　潘孟安怒了

更多

最夯影音

更多
時尚達人號召30人北車改造街友　把他「變成型男」重拾自信笑顏

時尚達人號召30人北車改造街友　把他「變成型男」重拾自信笑顏
李佳穎大口吃甕缸雞好療癒　KID讚她懂吃「拿龍蝦的頭熬湯」

李佳穎大口吃甕缸雞好療癒　KID讚她懂吃「拿龍蝦的頭熬湯」

陳喬恩視訊男友甜喊「寶貝」！　和寵物對話「疊字猛撒嬌」

陳喬恩視訊男友甜喊「寶貝」！　和寵物對話「疊字猛撒嬌」

日本爸綁頭巾扮師傅只服務兒子　家庭式10元迴轉壽司鋪限定開張

日本爸綁頭巾扮師傅只服務兒子　家庭式10元迴轉壽司鋪限定開張

影片曝光！中正紀念堂隨機砍人　老婦菜刀狂揮追擊路人...1女受傷

影片曝光！中正紀念堂隨機砍人　老婦菜刀狂揮追擊路人...1女受傷

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面