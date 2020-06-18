桃園市立美術館興建工程公開招標　採購金額28.5億元

▲市長鄭文燦表示，桃園市立美術館興建工程採取地景型設計。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「桃園市立美術館興建工程」18日舉行招標說明會，市長鄭文燦表示，該工程基地座落於桃園青埔地區公13、公12公園，跨越高鐵和機捷以外，主要是採取地景型設計，讓整個美術館同時和兩座公園互相融合；由於該案設計難度高，期間經過非常多次慎密的討論，也是好事多磨，現進行公開招標，歡迎踴躍投標。

▲▼市長鄭文燦表示，桃園市立美術館興建工程採取地景型設計。（圖／市府提供）

鄭文燦表示，桃園為國門之都，卻一直未有美術館或博物館建設，因此他上任後，積極推動「桃園市立美術館興建工程」，由山本理顯設計工場及石昭永建築師事務所聯合設計，選擇整體基地面積約9.8公頃的中壢青埔地區公13、公12公園，分別規劃興建一棟地下1層、地上4層的「市立美術館」，及一棟地下1層、地上3層的「兒童美術館」2棟建築。

▲桃園市立美術館座落於桃園青埔地區公13、公12公園。（圖／市府提供）

而該案因橫跨機場捷運高架段及高鐵隧道段，設計空中廊道相連，融合公園和美術館特色，以多元使用和空間優化的地景設計，成為深獲日本建築界迴響的代表作品，未來發展兼具典藏、展覽、研究、文化、觀光、教育等六個價值面向。市府也將以公正透明的公開招標辦理原則，盼優秀團隊踴躍投標。

鄭市長指出，「桃園市立美術館興建工程」採購金額28.5億元，以公開招標方式辦理，採「最有利標」決標，履約期程依機關通知日起30日內開工，公12基地工程應於開工之日起750日內竣工、公13基地工程應於開工之日起1,095日內竣工。

據了解，「桃園市立美術館新建工程委託規劃設計暨監造技術服務」、2018年5月於文化局舉辦簽約典禮。由市府、石昭永建築師事務所、共同投標廠商株式會社山本理顯設計工場共同簽約；時隔2年多，始進行興建工程招標。包括市議員王浩宇、徐景文、市府工務局長賴宇亭、文化局長莊秀美、中壢區長鄭詩鈿、桃園市立美術館長劉俊蘭等均一同出席說明會。

・隨手拍都是美照