影／日環食上帝視角版現蹤！月球讓地球黑一塊　全台最先進入陰影區是「金門」

記者許展溢／台北報導

天文盛事日環食今（21日）下午降臨台灣，全台各縣市民眾卡位搶看「上帝金戒指」光輝。中央氣象局代理局長鄭明典在臉書發文表示，月球陰影讓衛星雲圖黑了一塊，相當有趣。天氣粉專「台灣颱風論壇│天氣特急」貼出一張從外太空看日環食的照片，讓網友直呼這是來自「上帝的視角。」

▲鄭明典表示，金門最早傳來日食影像。（圖／記者呂佳賢攝）



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▲鄭明典臉書發文貼出「月球陰影讓衛星雲圖黑了一塊。」（圖／翻攝鄭明典臉書）



鄭明典在臉書PO出一張月球陰影衛星影像說，月球陰影讓衛星雲圖黑了一塊，有趣的是，陰影是由西往東移動，金門最早進入陰影區，所以金門最早傳來日食影像。衛星影像還留存在氣象局官網，歡迎民民眾留下紀錄，尤其教學用很合適。台灣颱風論壇│天氣特急也貼出一張從外太空看日環食的衛星影像，問地面上的人們有看到嗎？相當有趣。網友看到留言說帥炸了，根本是上帝的視角。

▲金門日環食。（圖／記者呂佳賢攝）



難得一見日還食天文奇景，錯過就要再等上195年，今天讓全台民眾嗨翻了，掀起追日熱潮，全台有10個縣市都能看到日環食，彰化以北、台南以南等縣市能觀賞到的是日偏食，觀看時間最久的是在嘉義，可以看到像戒指造型的日環食時間預計長達58秒，嘉義市下午2點49分開始初虧，接著是環食、食甚，最後復圓在下午約5點25分結束。其中，「食甚」奇景在下午4點13分左右出現，讓大家開心尖叫，只是畫面約10秒，開始出現缺口，瞬間即逝。

▲外太空看日環食，讓網友驚嘆是上帝的視角。（圖／翻攝台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）

