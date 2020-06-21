嘉義直擊日環食！網狂刷「咕嚕靈波（●′∀‵）ノ♡」超洗腦　邪教起源曝光

▲網友不斷洗版。（圖／ETtoday，下同）

記者周亭瑋／綜合報導

「上帝的金戒指」今（21）日降臨，吸引全台民眾見證難得一見的天文奇景，《ETtoday新聞雲》也透過台北市立天文館在嘉義市北香湖公園的直播，帶讀者一同觀賞；有趣的是，留言串中不斷出現「咕嚕靈波（●′∀‵）ノ♡」，讓大家不禁好奇，究竟此為何意？

事實上，早在2018年「咕嚕靈波（●′∀‵）ノ♡」一詞就掀起風潮，它源於RPG手遊《超異域公主連結 ☆ Re:Dive》，裡面的獸娘「真步」在施放招式時，就會念出這句咒語，由於她超萌外表加上可愛貓耳朵，圈了不少粉絲，同時又有甜美聲優的加持，所以許多玩家也不知不覺被洗腦，忍不住跟著念出來。

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▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

不過，這個詞之所以會爆紅，還得歸功於一位Twitch實況主「懶貓」，當時只要真步在施展招式之際，他都會跟著一起念，後來有位觀眾在聊天室瘋狂洗版完，「咕嚕靈波（●′∀‵）ノ♡」便蔓延到整個網路啦！

至於這個詞究竟是什麼意思？其實這是一個不代表好壞的中性字眼，還有內行笑說，「解讀成來亂的也可以，或是『先不管你說的這些了，一起進入真步王國吧~』這樣的感覺。」

►一擦瞬間打上女神光！

▼手遊《超異域公主連結 ☆ Re:Dive》。（圖／So-net提供）