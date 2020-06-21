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竹科人妻偷吃鮮肉窩邊草　冰箱「暖心紅豆湯」超可疑...夫看監視器崩潰了　　

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▲▼偷吃、不倫、偷情、婚外情、小三、偷拍、劈腿、出軌。（圖／翻攝pakutaso）
▲黃男發現妻子生理期時，家中冰箱竟出現保鮮盒裝的紅豆湯，懷疑她外遇。（示意圖／翻攝pakutaso）

記者陳凱力／新竹報導

新竹1對竹科夫妻同在一家公司上班，沒想到妻子居然背著丈夫與小鮮肉交往，人夫透過徵信社跟蹤發現兩人多次出遊、上摩鐵開房間，被抓姦的人妻與小鮮肉因此分別簽下50、200萬的和解，不過人夫仍感到痛苦不堪，再向法院訴請損害賠償300萬。

人夫黃男(化名)在竹科某公司擔任副理，妻子張女(化名)則在同公司擔任組長，兩人結婚十餘年，卻因生活習慣、家務分配等爭執導致感情逐漸變淡。某次黃男帶著妻小到百貨公司逛街，見妻子買了一個男用包包，卻不肯讓他代拿，黃男心生怪異，幾個月後，竟在公司LINE群中的某張照片中，發現同公司的小鮮肉腳穿與妻子同款的鞋、手持妻子的自拍棒，還揹上妻子買完一直不肯讓他幫忙提的後揹包。

人夫還發現，妻子生理期時，家中的冰箱竟多次出現保鮮盒裝的紅豆湯，其中一次的保鮮盒上還貼有其他男性英文名字，讓他心生警惕。更離譜的是，某次妻子告訴他要外出去養生館泡腳，他跟過去才發現妻子是與鮮肉小王一起泡腳，當時兩人還大吵一架，之後，同事間也開始傳聞妻子與小鮮肉工程師在辦公室約會、利用午休躲在樓梯間聊天，擋住逃生門不讓同事進出的花邊新聞。

人妻不只在公司與鮮肉小王大談辦公室戀情，2019年趁著黃男孩子回老家探望長輩時，兩人竟相約逛街出遊、上摩鐵，鮮肉小王還穿著短褲躺在妻子的床上滑手機。黃男認為，鮮肉小王明知妻子是有家庭的已婚者，卻仍與她大談姊弟戀，造成他精神痛苦、侵害配偶權，要求兩人連帶賠償300萬元。

人妻向法官表示，自己和丈夫經常吵架，鮮肉小王只是基於同事情誼幫忙買紅豆湯，且她和小鮮肉工程師出入賣場皆屬於公共場合，並無逾越交友分際，可是丈夫卻在2019年6月與她分居後，進入她的房子偷裝監視器，已嚴重侵害她的隱私權，要求駁回丈夫所請。

小鮮肉工程師坦承曾與人妻被抓姦並簽下賠償200萬的和解書，但他認為，自己只是一個月薪不到4萬的工程師，已按和解內容每月付2萬給原告，扣除生活費就所剩無幾，就算真有錯，也已付出代價，更何況原告夫妻感情早已不睦，根本名存實亡，侵害程度並不高，認為原告再次求償300萬實在過高，要求駁回所請。

法官調查，黃男私自進入妻子房間裝設監視器監控，不法侵害妻子隱私，所以監視器證據屬違法，並不可採；張女曾與小王於2019年3月在台北市某飯店遭黃男抓姦、坦承通姦事實，並簽下和解書向黃男道歉，且兩人公然牽手、擁抱、搭肩等動作，顯見兩人有相當的親密互動，明顯逾越一般男女正常社交，侵害原告配偶法益情節重大，審酌雙方社經地位、侵害程度，以及被告先前已達成賠償250萬元協議，認定人妻與鮮肉小王民事部份應連帶賠償15萬元。

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