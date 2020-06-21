人妻激戰已婚副總...5年爽啪各國！內褲殘留混合液體　醫師夫收「神秘信」傻眼了

▲阿傑與花花發展出婚外情。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫Pakutaso）

記者林昱萱／台北報導

一名已婚的男副總「阿傑」（化名），日前陪媽媽到醫院復健時，與已婚的治療師「花花」（化名）看對眼，兩人不僅發展出婚外情，甚至還在5年間多次一同出國，而整起事件直到花花的老公接到一封神秘信件後才曝光。對此，台北地院審理後認為兩人應賠償花花的老公50萬元，而案經上訴高分院後，高分院認為一審判決並無不妥，駁回上訴。

判決指出，阿傑與花花認識之後，兩人都不顧雙方已婚的身分，多次一同到美國、日本、香港等地幽會，而起初花花的老公都被兩人瞞在鼓裡，直到某天收到一封來自阿傑老婆的信件之後，才發現原來花花已經背著自己外遇多時。

信件內容提到，「您的太太跟我先生非常要好，好到已經造成我的困擾」而為了釐清真相，花花的老公與阿傑的老婆展開合作，而他們發現，花花與阿傑不僅親密同遊日本，甚至阿傑還高調將花花的生日設為自己筆電的密碼。

此外，花花的老公也主張，花花的內褲上也殘留有兩人的體液。對此，阿傑與花花在庭上都堅決否任外遇，但法官審理後認為，兩人的親密程度已經遠超過一般朋友間的互動，因此判他們兩人須連帶賠償花花的老公50萬元。

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