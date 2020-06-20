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說好去吃宵夜「人妻電梯內被擄走殺死」！夫停車場苦等…心碎：再也接不到她

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▲▼人妻深夜被劫殺。（圖／翻攝自微博）

▲人妻深夜被劫殺。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

福建一位劉姓人夫日前正經歷喪妻之痛，5月27日愛妻在社區電梯裡被一男子劫殺。監視器拍到，死者被襲擊後拽出電梯，接著在樓梯間被勒死後用布包裹著，被拖到地下室用電動單車帶走。警方在附近的山上找到兇手時，發現兇手正準備埋屍。對此，劉男心痛表示，這個悲劇本來是可以避免的。

據《新聞晨報》報導，6月16日，在案發21天後，劉男提起妻子被劫殺時說，「社區保全如果第一時間介入的話，原本悲劇有可能可以避免。」來自江西撫州的劉男和張姓妻子租住在福建泉州晉江市梅嶺街道雙溝社區某花園社區，夫妻倆在社區不遠處經營一個深夜路邊攤。

「她是遭到搶劫被殺害的。」劉男心痛回憶，5月27日他買了海鮮放在店裡，準備下班回家，凌晨3點接到妻子從朋友家打來的電話，「她從外面趕回來說一起去吃宵夜，讓我下樓到地下停車場等她，3點04分我在車上打電話給她，她說讓我在車上等，她馬上到，但是過了3分鐘還沒來，我又打電話，通了兩三秒就沒有人接聽。」

▲▼人妻深夜被劫殺。（圖／翻攝自微博）

▲生前最後畫面。（圖／翻攝自微博）

劉男之後發了微信，再打電話，就發現手機處於通話中一直沒有人接，「我感覺不對勁，就跑上來到樓下找到保全，給他講了這個過程，他當時還問我是不是吵架了。」

劉男表示，「我說你幫我調下監視器，保全說人也走不到哪裡，讓我自己去找，我就又四處尋找，邊找邊打電話，到了凌晨4點多又返回要求保全調監控，但他還是說讓我再打電話，我就當著對方的面打了電話，結果又通了18秒，但是還是沒有人講話，再打就關機了。」他回憶，「保全這時才讓我到前面的房間等，說叫人給我查，等了十來分鐘，才有另外一個人過來，這時已是4點30分之後了。」

此時，內心焦慮不安的劉男有不祥之感，「調取監視器畫面倒查，我老婆在電梯間被一名男子跟進去挾持，但看不清楚他手裡拿的是什麼工具，她嚇得在電梯裡蹲下來，可是被對方摁住手；電梯到了5樓門開了，他把我老婆拽出電梯，拽到通往6樓的樓梯口殺害……。」

這個過程，都被電梯的監視器記錄下來。當時，凌晨3點06分，這名穿黑色背心的男子尾隨挎著小包的張女進入電梯間，一直站在張女的身後，手裡提著一個白色袋子。

▲▼人妻深夜被劫殺。（圖／翻攝自微博）

▲死者生前照片。（圖／翻攝自微博）

劉男表示，男子劫持妻子後，在樓梯間應該發生了打鬥，「這裡就是她遇害的地方，我們後來在這裡的地上發現了她的項墜和包包，她被勒死後用布包裹著，拖到地下室用電動單車拉走了。」

「電梯裡頭可以很清楚地看到他的長相，有27歲左右，人很年輕，瘦瘦的，穿著一個黑背心和淺色褲子。」劉男表示，「他是5月27日早上7點抓到的，警方晚上9點通知的我們，在距離社區六七公里外的一個村子的山上將嫌疑人抓獲，當時嫌疑人正在挖坑準備埋屍。」

據悉，鄧姓疑犯是貴州人，被抓後，警方帶他指認現場。劉男透露，「有人認出他，說他以前是這個社區的保全，還有偷竊記錄，被判了半年，5月23日剛從監獄裡放出來。」但這一說法，未經警方和管委會證實。

據悉，劉男跟妻子生下3個小孩，最大的13歲，二兒子11歲，小女兒才6歲，他還沒有把妻子去世的消息跟家人說，擔心老人孩子接受不了。

6月16日，劉男聘請的律師表示，「據我了解，這個兇手就是為了劫財。」提及維權追責，他表示已經接觸過管委會方面，「要閱卷以後才能考慮向管委會提出相應的訴求。」

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