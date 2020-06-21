中南部沿海現「雲雨帶」往內陸移動　專家：午後日環食要碰運氣

記者賴文萱／台北報導

此生最後一次機會！今（21）日16:10~16:16全台10縣市陸續都看見被稱為「上帝的金戒指」日環食天文奇景。不過，天氣職人吳聖宇表示，今天清晨到上午如預期，中南部沿海有西南風與陸風輻合而形成的雲雨帶出現，沿海的雨已經逐漸下完了，雨區往內陸移動；下午高空有些高層卷雲，有可能形成天然的遮光鏡，但也會讓太陽有點霧濛濛，所以還是要碰點運氣。

▲日環食奇景今天下午全台10縣市登場。（圖／氣象局提供）

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吳聖宇指出，今天清晨到上午如預期，中南部沿海有西南風與陸風輻合而形成的雲雨帶出現，並且隨著西南風往內陸移動，沿海的雨已經逐漸下完了，雨區往內陸移動中，預估進來後有機會激發山區的午後熱對流發展，並且繼續向東擴展，這是蠻典型的西南風又帶有水氣的弱綜觀環境下，台灣上空一天的天氣變化過程。

預估下午在西南部沿海仍是以多雲的天氣為主，吳聖宇說，內陸山區有熱對流發展降雨機會，東部也容易被熱對流影響，因此要看日環食仍是在沿海機會大。

另外，就是高空有些高層卷雲下來，有可能形成天然的遮光鏡，但也會讓太陽有點霧濛濛，所以看日環食還是要碰點運氣。

▲日環食天氣預報。（圖／天氣風險）

6月21日14時44分4秒，由金門「初虧」開啟本次日食序幕，最後結束於17時26分43秒臺東的日面「復圓」。臺灣環食帶地區可見環食，其他地區可見日偏食。

環食帶將橫過金門縣、澎湖縣、雲林縣、嘉義市縣、台南市、高雄市、南投縣、花蓮縣、台東縣10個縣市，由西而東，金門16時10分開始環食至台東成功16時16分止，環食帶中心至邊緣地區大約可見58秒至1秒不等的環食景象。

▲日環食共會歷經初虧、環食始、食甚、環食終到復圓結束等5階段。（圖／氣象局提供）

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