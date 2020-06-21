今上半年只生成2颱風　賈新興：下半年生成數低於平均的機會高

▲賈新興分析歷年颱風生成數比較，認為今年颱風生成數偏少的機率較高。（圖／翻攝自賈新興粉絲專頁）

記者黃凱翊／綜合報導

今年上半年只有2個颱風生成，比氣候平均值還要低，那下半年的颱風會變多嗎？天氣風險管理公司總監賈新興在臉書上表示，根據往年的統計資料，當上半年的颱風生成少的時候，全年颱風生成也非常有機會偏少。

賈新興表示，從過往的歷史資料來看，1958年至2019年當中，上半年颱風生成比平均數4.6個還小的有31年，在這31年當中則有13年是下半年颱風生成數偏少的狀態，而在這13年當中，下半年颱風生成偏少的年分，聖嬰年和反聖嬰年則各有６年。

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賈新興推論，當上半年颱風數偏少時，其中有20年全年的颱風生成數是偏少的，因此可以推斷當上半年颱風生成少，則泉黏台封生成數偏少的機率是較高的；因此初步研判，今年下半年的颱風生成數，比下半年颱風生成數的平均21.7還要少的機率高，且全年生成的總數比26.4(平均值)小的機率也要高。

此外，中央氣象局表示，今天（21日）持續在太平洋高壓影響下，各地大多為多雲到晴、高溫炎熱的天氣；由於西南風逐漸增強，清晨至上午中南部因環境風場與陸風輻合，局部地區會有短暫陣雨，午後則是在東北部地區及其他各地山區有小範圍短暫雷陣雨。