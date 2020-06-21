戶外警戒！10縣市高溫恐「熱飆36°C↑」　追日環食小心危險級紫外線

▲今日10縣市高溫警戒，有36度以上機率。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者賴文萱／台北報導

受到太平洋高壓及西南風沉降影響，氣象局發布高溫警示燈號，今（21）日中午前後，花東、北北基等10縣市可能出現36度以上高溫。由於今天下午天文奇景日環食將登場，氣象局也特別提醒，在戶外要慎防危險級紫外線，請做好防曬工作並補充水分。

氣象局指出，今天持續在太平洋高壓影響下，各地大多為多雲到晴、高溫炎熱的天氣，由於西南風逐漸增強，清晨至上午中南部因環境風場與陸風輻合，局部地區會有短暫陣雨，午後則是在東北部地區及其他各地山區有小範圍短暫雷陣雨。

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▲10縣市亮高溫燈號。（圖／中央氣象局）

溫度方面，各地高溫普遍都在33度以上，尤其大台北、基隆、宜蘭、台東及中南部近山區更可達36度；花蓮縱谷因缺乏海風調節，甚至有37度以上極端高溫出現的機率。

氣象局也發布高溫燈號，今日中午前後花蓮縣縱谷，台北市、新北市、台東縣地區及南投縣、雲林縣、高雄市近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；基隆市地區及屏東縣、宜蘭縣近山區或河谷為黃色燈號，氣溫也恐達36度以上。

▲今天下午日環食奇景降臨台灣上空，但各地紫外線容易達過量或危險級，外出需做好防曬。（圖／氣象局提供）

由於今天下午適逢日環食天文奇景，以天氣狀況來說，各地水氣偏少，位於環食帶內觀賞到日環食的機率都偏高，然而午後會有些熱對流在山區發展，西南風盛行風場下，少數雲系可能往東半部移動，故嘉義沿海、澎湖、金門一帶是最佳觀賞地點，但也提醒觀賞日環食時務必配戴適當減光器具，避免眼部傷害。

另外，各地紫外線指數也容易達過量或危險等級，外出活動請做好防曬工作並多補充水分。

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