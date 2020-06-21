不用等195年！嘉義頂樓「每天都能看日環食」　6000網友朝聖：可收門票

▲水塔遮出日環食。（圖／翻攝自嘉義市大小事）



記者黃可昀／綜合報導

錯過就要再等195年的「日環食」今（21日）下午4點10分將降臨10縣市，不少人已準備好要觀賞這百年難得一見的奇景。嘉義一名網友表示，其實想欣賞日環食不用等195年，嘉義某處每天日落的時候都看得到，只要打開窗戶喬好角度，一顆完美的日環食就在眼前。

這名網友在臉書社團《嘉義市大小事》表示，「不用等195年，屋頂水塔每天都能看！」照片中的建築頂樓有一座圓形水塔，每天日落時分，太陽剛好會降落到水塔後方的位置，只要抓好角度，水塔剛好能遮住太陽中心部分，使太陽呈現中空形狀，宛如是被月球遮住的日環食。

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貼文曝光不到一天就吸引6000人朝聖，從照片中來看，圓形水塔剛好遮住夕陽中心，遠看確實與真實版的日環食有極高相似度，「我 ⋯被說服了」、「 哈哈哈，真實在，你可以開始收門票了」、「山寨版也很厲害的」、「調一下，看有沒有日珥、日冕。」

被譽為「上帝的金戒指」的日環食今天下午登場。預報指出，環食帶將橫過金門縣、澎湖縣、雲林縣、嘉義市縣、台南市、高雄市、南投縣、花蓮縣、台東縣10個縣市，其中澎湖白沙、吉貝、雲林口湖、水林、北港以及嘉義新港最有機會看到完整的日環食，且越往海邊天氣越好，想觀看的民眾可以盡量往海邊卡位，但各縣市有機會出現36度以上高溫，要注意防曬工作並多補充水分。

▼日環食時間地點。（圖／氣象局提供）

