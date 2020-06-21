日環食16:10登場！最佳觀賞地大PK「澎湖白沙、吉貝最優」　這2地不推

▲錯過要再等195年才能看到。（圖／路透社）

記者周亭瑋／綜合報導

「上帝的金戒指」日環食今（21）日下午登場，包括澎湖白沙、吉貝、中南部等10個縣市部分地區，都能一睹超級天文奇觀，天氣風險公司總經理彭啟明昨日在臉書發文，用一張圖曝光各地觀賞指數、以及天氣概況。

彭啟明在臉書提到，今下午4點10分至16分，包括金門、澎湖、雲林、嘉義、花東交界，都有機會看到極為罕見的日環食，而台灣其他地方也都可見日偏食。

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他指出，在日環食發生的時段中，各地山區雲量偏多，高山地區有午後雷陣雨，「例如阿里山就是我們不建議前往觀賞日食的地點。此外，東半部位於背風側，雲量也會偏多，看到日食的機會也比較低。」

至於嘉義市區、金門的位置則較為尷尬，若阿里山區、福建一代的午後雷雨發展旺盛，這些地方雲量也會偏多，觀賞機率會稍稍降低。

最後，彭啟明也表示，「澎湖白沙、吉貝、雲林口湖、水林、北港、嘉義新港，這些地方是我們認為最有機會完整欣賞到日環食的地方！」

▲觀賞地大PK。（圖／翻攝自臉書／氣象達人彭啟明）

五顆星地點：

澎湖白沙、吉貝

四顆星地點：

雲林口湖、雲林北港、台南市區、高雄市區

三顆星地點：

台北市區、台中市區、嘉義市區、金門縣金城

兩顆星地點：

台東成功三仙台

一顆星地點：

阿里山奮起湖、台東池上

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