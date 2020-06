印度戰機急升空　軍方證實「交戰規則重大變更」：不惜代價護主權

▲印度軍方車隊通過拉達克地區(Ladakh)一處檢查哨。(圖/路透)

中印邊境爆發數十人死傷的血腥衝突。印度空軍證實,戰機空中巡邏任務已啟動,藉此監視中方行動;外傳戰機狀態為「全副武裝」,隨時準備起飛應對進入印度領空的中國戰機。此外,交戰規則現已出現重大變更,守在實際控制線的印度指揮官已不再受限使用武器相關規定,將有權充分運用手邊一切資源來應對「特殊情況」。

綜合印度斯坦時報、太陽報等外媒報導,中印邊境15日爆發的暴力衝突並非今年度頭一遭,早在5月就有過2場暴力衝突。印度軍官表示,歷經一連串事件後,交戰規則(ROE)有重新審視的必要,「對方大批人馬過來,用鐵棍、狼牙棒襲擊我們的士兵,我方軍隊無畏反擊,但交戰規則必須重新審視。」

2名印度高階軍官證實,交戰規則現已做出重大變更,給予守在實際控制線的指揮官全面行動自由,不再受限於武器使用規則,將有權充分運用手邊一切資源來應對「特殊情況」。事實上,總理莫迪19日也說過,邊境軍隊如今已被允許採取必要措施。

此外,印度空軍指揮官巴達烏里亞(Rakesh Kumar Singh Bhadauria)也說,印度戰機正在進行「空中戰鬥巡邏」,監視中國的一舉一動。

▼圖為印度軍方部署戰機至前線基地,包括蘇30 MKI戰機及阿帕契直升機。

