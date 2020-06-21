「小米」遭灌爆！印度人改買台灣品牌　抵制中國貨直接向北京宣戰

▲中印對峙之下，印度民眾掀起「抵制中國」聲浪。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

中印軍隊15日晚間在拉達克（Ladakh）爆發45年以來最嚴重衝突，至少20名印度士兵死亡、76人受傷。不少印度民眾呼籲抵制中國製商品，其中小米的粉專就被灌爆，還有網友提到，他最後改買台灣品牌「華碩」（ASUS）的筆電。

臉書粉專「小米印度」（Mi India）數篇貼文都被強烈洗版，不少來自印度的網友紛紛留言怒罵「抵制中國貨」、「每家手機行都該禁止小米這個品牌」，有人貼出一名家屬對著棺木露出悲痛神情的相片並寫道「在你購買中國商品前，請先看看這張照片」。

也有網友表示，數天前他看到小米準備在印度推出新款筆電，但印中情勢緊張，最後他選擇購買台灣品牌華碩。其他中國製的產品也未能躲過抵制聲浪。

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根據《衛報》，除了印度民眾欲拒買中國商品，印度政府也承諾封殺對北京的投資並增加關稅，目前打算實施更高的貿易壁壘，以及對約300項產品提高進口關稅。

「反中示威」近來在印度各地爆發，印有中國國家主席習近平的照片被點火燒掉，西部的古加拉特邦（Gujarat）還傳出幾段畫面，人們把中國製的電視丟到陽台。

位於德里的國防區居民福利協會（RWA）甚至向中國「宣戰」。退役陸軍少校、RWA會長辛格（Ranjit Singh）透過影片表示，雖然無法使用槍枝跟子彈，但肯定能找到其他方式摧毀中國經濟的骨幹。

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