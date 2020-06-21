帥空軍穿制服營內「遭學弟從後面頂撞」！5千人推特同步收看...可判2年徒刑

▲最近南韓軍紀嚴重出包，甚至有空軍在營區內拍攝同性性行為過程。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓軍紀最近屢屢出包！一名皮膚白皙、長信俊秀的空軍兵長竟大喇喇穿著軍服，在營區內和學弟等其他士兵發生性行為，過程中還疑似違反軍中手機使用規範，用手機拍下照片後上傳至推特供5千多名粉絲觀賞，目前軍事警察（即憲兵）已於21日調查中，若屬實，可依違反《軍刑法》判處2年以下徒刑。

綜合韓媒報導，該名空軍今年2月在推特開設帳戶，專門上傳自己發生同性性行為時拍攝的相片、影片，至今追蹤人數已突破5千多人。從本月起，便數次用手機拍下軍營、軍服相片，向粉絲證明自己是服役中的空軍兵長，甚至在推特上傳與其他士兵在營區內性行為的影像，在南韓社會引起不小爭議。

該空軍甚至在推特發文內表示，「學弟們應該不知道我這樣吧？」、「被年下軍人1號弟XX後。」

▲該空軍在營區內與學弟性行為，將過程上傳至推特。（圖／翻攝自韓網）

根據南韓《軍刑法》第92條第6項規定，軍人只要進行同性間肛交、類似同性性行為等，可判處2年以下徒刑。

值得關注的是，南韓國防部才剛允許軍人在營區內於規範時間使用手機，便發生類似事件，而該空軍推特上的相片，場景皆在營區內。媒體指出，若欲持手機入營，須先在手機安裝國防部開發的App，以此來禁止士兵在營區內的拍照、攝影行為。據推測，該空軍極有可能私下攜帶攝影裝備入營，或是違法駭入手機裝置。

根據《朝鮮日報》，目前該空軍已刪除推特帳號。

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