關廟惡火！國小兄妹慘成焦屍　她美術「獲獎無數」…校方嘆：他們都很優秀

記者洪正達、陳韻如／台南報導

台南關廟23日凌晨一場惡火，釀成林姓一家祖孫4死悲劇。其中林姓男童、女童分別就讀國小五年級、三年級，在校表現相當優秀，妹妹更是班上班長，而面對2人的離開，學校校長也表示，「真的相當不捨」。

▲台南市關廟區一處民宅凌晨發生火警，造成林姓屋主祖孫4人燒成焦屍，另有2人送醫。（圖／記者林悅翻攝）

校長表示，林姓男童及女童分別就讀國小五年級、三年級，2人的個性非常早熟，其中男童非常擅長體育，愛打籃球，相當活潑，妹妹則是美術律動方面表現出色，經常代表學校參賽，也獲獎無數，各項成績也都相當優秀，更是班上的班長，而兩人平時非常自律，富有責任感，在班上人緣相當好。

▲2兄妹國小校長受訪表示，他們在校都很優秀，師生全都感到相當不捨。（圖／記者洪正達攝）

校長還提到，即使2人是隔代教養，父母忙於工作，但身邊長輩也都非常疼愛2人，是在一個非常有愛的家庭成長，造就了2人非常好的性格，而2人的離開，全校師生也都相當震驚，校方也立即啟動心理輔導，同時也哀痛表示，「真的很不捨」。

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