關廟大火奪4命！媽直衝現場目睹這幕…一聽：2孩子沒逃出來　崩潰癱坐在地

記者洪正達、戴若涵／台南報導

台南市關廟一處平房23日凌晨發生嚴重火警，釀成「祖孫三代4死2傷」悲劇！死者包括61歲屋主、34歲屋主兒子、12歲屋主孫子、10歲屋主孫女，至於屋主54歲妻子、59歲妻子大姊則是吸入性嗆傷，被送醫治療。小兄妹的母親一接到火警的消息便急忙趕往現場，得知孩子沒逃出，當場悲痛地跌坐在地，旁人見狀上前安慰。

▲台南市關廟區一處民宅凌晨突冒大火，釀4死2傷悲劇。（圖／記者林悅翻攝）

警消人員23日凌晨2時55分獲報，關廟一處平房全面燃燒，屋內有人員受困，陸續調派24車、51人前往灌救，凌晨3時16分控制火勢，在客廳找到林姓屋主妻子、妻子大姊，2人皆吸入性嗆傷，所幸意識清醒，被送醫治療，但分睡在2間房內的林姓屋主、孫子及林姓屋主兒子、孫女都不幸被燒成焦屍身亡。

▲火警現場滿是焦黑痕跡。（圖／記者洪正達攝）

火警發生當時，林姓小兄妹的媽媽一接獲消息就直衝現場，目擊火焰吞噬平房，得知2個孩子都沒逃出，頓時崩潰跌坐在地，附近女鄰居見狀，趕緊上前緊摟安慰。23日上午她再重返火災現場隔窗認屍，情緒悲痛不已。

▲▼小兄妹的媽媽接獲消息後直衝現場，目睹火焰直衝，得知孩子沒逃出崩潰坐地。（圖／記者洪正達翻攝，下同）

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