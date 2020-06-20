創作研究兒歌、童詩逾半世紀　許義宗教授桃園故鄉個展感恩多

▲許義宗教授說，創辦《小鴿子》就是要為大園故鄉的孩子鋪設兒童文學的坦途。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

從桃園和《小鴿子》一起出發、帶著桃園兒童文學翱翔、逾半世紀的兒童文學家許義宗教授，回到故鄉桃園，發表畢生對兒童文學創作的理念表示，小時候母親朗朗上口的歌謠，啟發他對兒童文學的熱愛；1966年任教時創辦《小鴿子》就是要為大園故鄉的孩子鋪設兒童文學的坦途，把孩子的思想、感情引導出來，寫成有音樂美感的歌。

▲「帶著桃園兒童文學翱翔的許義宗教授」展覽活動。（圖／記者楊淑媛攝）

許義宗教授由夫人戴韻梅和孫女陪同，出席20日於桃園市兒童文學館舉辦「帶著桃園兒童文學翱翔的許義宗教授」個展開幕活動，童心未泯的談起長年來，致力於兒童文學創作研究的點滴，並即興的唸著曾創作過的多首兒歌，如「小妹妹撒把米、小雞快來圍一起、慢慢吃、不要急、小雞吃得真歡喜」的兒歌，他說，其實就是「注音符號ㄐㄑㄒ」的練習。

▲「帶著桃園兒童文學翱翔的許義宗教授」展覽活動。（圖／記者楊淑媛攝）

兒歌就是要讓孩子一聽就懂，許教授再唸出一首：「烏雲朵朵天色變、雨點落下條條線、落到水裡變圓圈、落到地上就不見」的易懂兒歌，讓孩子以後就會作文，學習到對意境的描述：「先看上面、再看中間、再看下面」，也就是「由外圍看核心、由核心看外圍」的觀察，孩子的腦筋聰明的不得了，看到什麼、就說什麼，說什麼、想什麼，周而復始，一天一天，他的作文能力自然就上升了。

▲1966年元月創辦大園國小校刊《小鴿子》鼓勵創作。（圖／記者楊淑媛攝）

許義宗教授長年從兒歌、童詩、童話、寓言、少年小說等等，嘗試各種文體的創作與研究，1966年元月創辦大園國小校刊《小鴿子》鼓勵創作，而後這隻《小鴿子》飛遍桃園於1966年10月成為縣刊《桃縣兒童》，使兒童文學創作者們擁有自由友善的平台。

▲1966年10月桃園縣刊《桃縣兒童》。（圖／記者楊淑媛攝）

從創作到編輯，許教授也擅於研究、建構並融鑄兒童理論；而受國外兒童文學吸引，編集經典童話故事，為當時兒童文學還是一片荒蕪的1960年代，開拓出一片園地，其個人著作獲授「中山學術文化獎」、編輯兒童叢書獲頒兒童圖書金鼎獎，並因在兒童文學領域累積的豐碩成果，榮獲中華民國十大傑出青年金手獎等榮譽。

▲▼「帶著桃園兒童文學翱翔的許義宗教授」展覽。（圖／記者楊淑媛攝）

桃園市文化局即日起迄9月8日，於桃園兒童文舉館舉辦「帶著桃園兒童文學翱翔的許義宗教授」展覽活動，此期間並有7月4日（六） 「小造形家」美勞創作、8月1日（六） 「小歌唱家」歌韻律動及8月22日（六） 「小繪畫家」手繪故事；鼓勵親子以多樣形式揮灑創意，歡迎民眾報名參加。（工作坊每場限額30人）

・隨手拍都是美照