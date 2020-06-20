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電話接通一秒掛斷！「幽靈電話」讓她氣炸　老司機曝背後秘密

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▲▼手機通話,電磁波。（圖／記者洪巧藍攝）

▲電話接通後竟一秒掛斷，她氣炸「是錢太多嗎。」（圖／資料照片）

網搜小組／趙蔡州報導

一名網友日前在臉書表示，她經常接到一種「幽靈」電話，接通後對方就會立刻掛斷，上網查詢後才知道許多人都有類似經驗，讓她非常不解「打電話不是也要錢嗎，是錢太多嗎，還是有其他的原因」。文章分享後立刻引發網友熱議，更釣出了「老司機」解釋其中秘辛。

原PO在臉書社團「爆怨公社」表示，因為經常接到奇怪的電話，只要接起來對方就秒掛掉，讓她忍無可忍決定上網查詢，結果發現許多人都遇到同樣情況，更扯的是有人試圖回撥，結果發現電話竟然打不通，讓她直呼「我滿腦子的問號」、「打電話不是也要錢嗎，是錢太多嗎，還是有其他的原因？」

請繼續往下閱讀...

文章分享後引起許多網友熱烈討論，也釣出一名專業「老司機」解答，「這一種電話是『系統自動撥號』，專門用來測試，該號碼是否有人使用，當你接起來之後，系統會登記有人使用。之後你就會隨機接到各種騷擾電話」、「有的甚至不用接起來，就是測試打不打的通，打的通就可以賣名單給人了。」

其他網友也紛紛留言，「原來這有這種用處」、「我也常接到，從來不回撥，剛還接到放音樂的，不說話，一直放音樂」、「解了我好久的疑惑」、「常遇到這種的，好煩，不接又響很久」、「接到這種的，真的很翻白眼。」

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