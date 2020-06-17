北京直擊／大數據監測「隱藏版行程」 無意擦肩確診病患...接通知核酸檢測

▲北京全城大數據追蹤，尋找去過新發地以及與確診者接觸的可疑對象。（圖／受訪者授權提供）

記者任以芳／北京報導

北京市確診病例已經破百，進入戰時機制，政府加大力度擴大檢疫。《ETtoday新聞雲》記者採訪發現，大陸疫調工作全靠手機精準定位，搭配錄影監控等科技手段，ㄈ許多北京市民謊報沒有去過新發地市場，全部被抓包！不少人陸續接到簡訊通知核酸檢測，都是被大數據分析追蹤到「隱藏版行程」。

《ETtoday新聞雲》記者採過程中發現，確實有不少人接到檢疫訊息，內容顯示「經過大數據分析，您可能在5月30日（含）去過新發地批發市場，根據北京市防疫工作得做核酸檢測和健康管理。」一名住在豐台區的顏姓市民告訴記者，「6月6日有去新發地，才剛停好車，家裡來電話發生急事回去，東西都沒買，結果被通知核酸檢測。」因為手機定位被清查出來，雖然不算謊報行程，只是路過新發地周邊，一樣要檢疫。

▲北京不少市民接到大數據監測通知。（示意圖／記者任以芳攝）

自從12日開始，新發地批發市場爆發疫情，北京市政府強力清查全城兩千多萬人行蹤，首先是民眾自覺通報，只要去過新發地一率通報受檢，還是有很多人怕麻煩而隱瞞行程。由於，新發地市場有好幾個批發點，很多人只是去買蔬菜、水果，沒有進入魚貨生鮮區，以為不算進入所謂的重點疫情區，結果通通被公安找出來，接受核酸檢測外加14天居家隔離。

▲計程車、快遞、外賣員流動性大，也是北京清查重點目標。（圖／記者任以芳攝）

根據專業知情人士指出，「謊報行程根本沒用，北京公安大聯網，比對所有人手機定位，清查從5月30日以來，有誰去過新發地，哪怕到門口都算數。甚至跟確診者有過接觸，大數據都算得出來，資料分析相當精準。」現在許多計程車、快遞、外賣員也是清查目標，因為這類人流動性大，可能接觸疑似確診這比例高。目前，北京市民眾也很擔心，大數據分析實在太強，萬一只是擦身而過確診者，很可能下一個就是自己被隔離。