挑戰首款「六鏡頭」手機！　三星新專利正式發布

▲三星似乎正在開發六鏡頭手機。（圖／取自LETSGODIGITAL）

記者謝仁傑／綜合報導

手機上的鏡頭數量好像越來越多了！自從HTC首次配備三鏡頭之後，至今甚至已有五鏡頭的手機，然而這個數量未來似乎還會再增加。荷蘭科技媒體《LETSGODIGITAL》報導，三星的一份專利顯示，它們似乎正在努力朝六鏡頭手機邁進。

三星去年12月向WIPO申請一項專利，並於本月公布，專利中顯示由五個廣角鏡頭與一個變焦鏡頭所組成的手機鏡頭組。當中包括5個焦距為28mm的廣角鏡頭和一個遠焦鏡頭，鏡頭組配備LED閃光燈，在正常模式下，每個圖像感測器之間會用圖像算法優化所產生的圖像。

此外，鏡頭的感測器各自獨立，且似乎可以透過切換模式來傾斜，實現更大的焦距，透過廣角鏡頭與可傾斜感測器，還可以拍攝出「全景虛化效果」的圖像。

▲三星六鏡頭專利。（圖／取自LETSGODIGITAL）

▲三星六鏡頭手機渲染圖。（圖／取自LETSGODIGITAL）

專利的通過與公布，並不一定代表最後能夠成真，因此只能說三星正在朝六鏡頭技術的努力前進。隨著智慧型手機不斷地超越極限，多鏡頭所能實現的感測器尺寸和焦距也不斷提升，考驗科技大廠們整合手機多鏡頭的技術。

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