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時力查獲大量人頭黨員申請　黨主席徐永明回應了

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▲▼時代力量20日下午舉行黨代表大會，黨主席徐永明、立院黨團總召邱顯智出席。（圖／記者林銘翰攝）

▲時代力量秘書長陳志明主持黨代表大會。（圖／記者林銘翰攝）

記者林銘翰／台北報導

時代力量將於20日舉行黨代表大會，卻自5月下旬陸續收到突然性大量入黨申請，網路資料分析及電話查對資料後，發現大量異常申請案件，為維護現有黨員權益，暫停受理入黨申請及黨員入黨審理。對此，時代力量黨主席徐永明20日表示，時代力量是有制度的政黨，雖然有外面的力量想要影響時力的自主性與獨立性，但時代力量的態度一致，會全黨面對外在衝擊。

時代力量秘書長陳志明19日表示，時代力量組織部自5月下旬開始，陸續收到突然性大量入黨申請，經網路資料分析及電話查對資料後，發現大量異常申請案件，包括資料不符、資料遭竄改、冒用身分申請、相同網址大量申請，以及透過代繳黨費邀約入黨以取得黨員資格之情形。

陳志明指出，因為情節重大，目前已將異常申請案件，轉送檢調單位進一步調查，為維護現有黨員權益，目前暫停受理入黨申請及黨員入黨審理，待相關司法調查釐清後，再繼續入黨申請程序業務。

▲▼時代力量20日下午舉行黨代表大會，黨主席徐永明、立院黨團總召邱顯智出席。（圖／記者林銘翰攝）

▲時代力量黨主席徐永明。（圖／記者林銘翰攝）

時代力量20日舉行黨代表大會，預計在會中黨章的地方黨部專章，健全各縣市黨部組織，預料也將在大會中討論黨代表的權責，以及黨章的部分修正。徐永明會前受訪時表示，今天的會議主要是討論黨章修改，讓地方黨部的發展與經營能夠比較制度化，針對人頭黨員的爭議，陳志明也進行相關報告。

徐永明表示，時代力量是有制度的政黨，雖然有外面的力量想要影響時力的自主性與獨立性，但時代力量的態度一致，會全黨面對外在衝擊，針對先前300份的異常申請，雖然已經予以警示，結果卻變本加厲地在網路上灌入更多人，因此才會暫停受理入黨申請及黨員入黨審理。

陳志明20日受訪時則說，時代力量是國內的重要政黨之一，因為擔心有境外勢力會透過黨員滲透，企圖影響黨職選舉，所以才會請檢調單位一起參與資料審查，確認是否有異常的樣態。

至於是否會影響到明年初的決策委員改選，陳志明表示，因為事情發現的蠻早，問題案件有暫時扣住，主要是發現人頭黨員會透過背答案、看小抄、查兌戶籍地址等應對方式回答問題，在同仁發現異常後才會緊急停止。

時代力量黨決策委員每兩年改選一次，時力預計在明年初進行改選出15位決策委員、3位候補決策委員，並於2月上任後互選黨主席。據了解，會有大量人頭黨員申請入黨的情形發生，可能與明年決策委員的選舉有關，因為決策委員是由黨員投票產生，而黨員年資至少要半年。

根據時代力量黨章規定，時力設決策委員會，成員15人，候補3人，由黨員選舉產生，負責綜理時力事務，任期自西元奇數年3月1日起2年，於任期屆滿前改選。決策委員會委員因故人數少於10人時，應舉行補選。

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時代力量陳志明黨員決策委員徐永明

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