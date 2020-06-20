東南亞華人研究先驅　王賡武獲唐獎漢學獎

▲王賡武獲唐獎漢學獎。（圖／唐獎基金會提供）

記者崔至雲／台北報導

2020年唐獎今（20日）頒發漢學獎，由著名史學家王賡武（Wang Gungwu）獲獎，以表彰其在中國的世界秩序、海外華人以及華人移民變遷等領域上具開拓性且深入的剖析。

唐獎基金會指出，王賡武透過細究中國歷史上與南方鄰國的複雜關係，以此獨特的視角理解中國。相較於傳統上從中國內在觀點或由西方相對視角來觀看中國，其豐富的學識與敏銳的洞察力，對華人的世界地位詮釋有新穎重要的貢獻。

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中央研究院歷史語言所研究員陳國棟表示，王賡武對於海外華人史的研究及他創立的理論架構，讓漢學研究更臻完備。漢學傳統上以華夏、漢民族為本位，從中國內部觀點來探究中國，到了18、19世紀，尤其鴉片戰爭之後，西方由於海外貿易東來和殖民等因素，開始理解研究中國的重要性，然由於語言、主要接觸對象及移居地書寫系統等原因，以西方角度觀看中國的研究多著重在中國外圍的非漢民族，包括匈奴、鮮卑、突厥等，即所謂「虜學」。

▲史學家王賡武。（圖／唐獎基金會提供）

陳國棟也提到，王賡武憑著他多元的成長背景和貫穿中西的學術訓練，以整體性的研究方法，全盤性地將中國史、東南亞史、南海貿易等納入他對海外華人歷史之研究，奠定他在該領域的先驅地位。他所建構的海外華人史理論，不只適用於東南亞華人，也能應用在其它地區海外華人史的研究，成為全世界研究海外華人學者引述的理論框架。王賡武的海外華人研究也因此填補了漢學研究基於華夏中心和儒家思想觀看中國及西方漢學所遺留的缺口，使漢學研究更加完美，學術價值更加提升。

王賡武指出，漢學研究無垠、充滿無限可能，做漢學研究最先要做的是掌握語言能力和傳統漢學研究的基礎，再來能採納不同領域的知識，即跨學科的研究方式，不只將眼界著眼於中國境內，也應關注中國境外的全世界，以能獲得中國在世界上所處位置的全貌，並讓全世界認識漢學研究的普世價值，這也同時呼應唐獎創辦人尹衍樑博士對唐獎的期許，即「鼓勵華人們一齊面對全世界」。

