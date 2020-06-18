重新定義人與動物關係　靈長類動物學家珍古德獲唐獎永續發展獎





▲靈長類動物學家珍古德。（圖／唐獎教育基金會提供）

記者崔至雲／台北報導

2020年唐獎永續發展獎得主今（18日）揭曉，由國際知名靈長類動物學家珍古德（Jane Goodall）獲獎，表彰她在靈長類動物研究的開創性發現，足以重新定義人類與動物的關係，以及她終身在地球環境保育工作上無與倫比的奉獻，是世界邁向永續發展推動的重要基礎。

唐獎教育基金會指出，珍古德發現黑猩猩會製造及使用工具，包括捕食猴子、做小工具釣取蟻窩中的白蟻、以手相互請求、輕拍或擁抱等動作，不同黑猩猩各自有其獨特的個性、心智及情感，彼此間會形成永久性的家庭關係，且還會彼此交戰，為靈長類動物學門引入全新的資訊，震驚科學界，並改寫了人類與動物的關係。

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▲珍古德獲唐獎永續發展獎。（圖／唐獎教育基金會提供）



珍古德除了揭示許多黑猩猩社群中鮮為人知的秘密，糾正許多學術界對黑猩猩物種長期以來的錯誤認識，更以她所具備的獨特學識，協助指導美國國家衛生院，終止對黑猩猩的侵入性研究，防止虐待且給予合理的生存空間，並有步驟地在黑猩猩退休時將牠們安置於聯邦的庇護所，為關鍵性的重大改變。

珍古德於1977年成立國際珍古德教育及保育協會（Jane Goodall Institute），全球30多個地區設有辦公室，其中於1998年在台灣設立辦公室，推動全球野生動物保育和環境教育。

▲珍古德獲唐獎永續發展獎。（圖／唐獎教育基金會提供）

唐獎教育基金會說明，珍古德投身環境教育和公益事業，推動「根與芽」國際環境教育計畫，目前超過65個國家參與，輔導成立10,000多個根與芽小組，計畫旨在幫助年輕人以不同觀點思考，了解如何以更具永續性的方式生活，培養下一代成為具環境意識的公民，守護地球。

唐獎教育基金會也說，由於珍古德在黑猩猩研究和環境教育等領域的傑出貢獻，一生獲獎無數，包括2002年獲頒聯合國和平使者、2004年獲英國王儲查爾斯王子授予女爵士爵位，及2020年榮獲唐獎永續發展獎殊榮，表彰其在國際永續發展推動上所代表的重要地位。

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