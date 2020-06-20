疫情下外資連18個月增持中國債券　專家：人幣資產成避風港

▲中國專家認為，隨中國大陸本土疫情趨緩，海外疫情嚴峻，人民幣資產成為國際資金的避風港。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

在新冠肺炎疫情攪局下，根據大陸中央國債登記結算公司、上海清算所數據統計，2020年5月分，外資在中國債券市場淨增持1145.94億元（人民幣，下同），單月額度創歷史新高，這也是外資連續第18個月，增持中國債券。

數據顯示，外資持有中國債市總量達到了2兆4260.29億元，在債市中的佔比達到2.61%，另債券通數據表明，外資5月份買債情緒高漲，當月成交5824筆、4682億元，日均成交260億元，兩者均創歷史新高。

▲ 中國人民銀行副行長、大陸國家外匯管理局局長潘功勝表示，目前，中國債券和股票市場規模全球第二。（圖／中新網）

陸媒《經濟日報》報導報導提到，2月28日起，9隻中國國債納入摩根大通全球新興市場政府債券指數後，當月外資淨買入量大增，3月時略有放緩，隨後繼續買入，並於5月創下新高。

對於外資大量買進，景順亞洲信用研究主管胡奕分析，以收益率來看，中國債券的收益率較其他主要發達國家為高，目前中美10年期國債收益率利差約為215個基點，這是過去10年來的高點。

胡奕進一步表示，隨中國債券進入了全球主要的債券指數，這進一步提高了國際投資者的投資動力，同時，中國相較之下比較好的控制住了疫情，也增強了國際投資者的信心。

中國人民銀行副行長、外匯局局長潘功勝18日在上海陸家嘴論壇上表示，目前，中國債券和股票市場規模全球第二，超過160照元，已被納入多個主流國際指數。國際機構配置人民幣資產已達到6.4兆元，並以年均超過20%的速度增長，尤其是境外投資者持有境內人民幣債券資產近年來以年均近40%的速度增長。

他說，近期中國持續整合債券市場投資渠道，擴大合格境內有限合夥人制度（QDLP）、合格境外有限合夥人制度（QFLP）試點，監管機構放寬外資金融機構的股比限制，都是擴大在岸市場對外開放的重要措施。

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