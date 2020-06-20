河北連6天爆確診！　新增1本土也是北京病例密接者

▲北京第二波肺炎疫情延燒，醫生穿戴防護裝備。（示意圖／路透社）

記者陳政錄／綜合報導

北京第二波疫情持續向外擴散！據大陸國家衛健委通報，6月19日0—24時，新增本土病例23例（北京22例，河北1例），這是繼河北13日時確診病例仍為0之後，連續第6天出現確診病例，幾乎都與北京市疫情有關。

據河北省官方通告，河北現有確診病例13例，累計治愈出院病例322例（含境外輸入10例），累計死亡病例6例，累計報告本地確診病例331例、境外輸入病例10例，現有疑似病例0例。

▲ 北京疫情爆發地新發地市場。（圖／記者任以芳攝）

同時，河北尚在隔離醫學觀察的密切接觸者421人、尚在醫學觀察無症狀感染者10例（含境外輸入5例）。

6月19日河北省通報的本土新型冠狀病毒肺炎確診病例1例，為保定易縣人，系北京關聯確診病例的密切接觸者，另當日無新增死亡病例，無新增疑似病例。

大陸國家衛健委今早通報內容，6月19日0—24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例27例，其中境外輸入病例4例（廣東3例，上海1例），本土病例23例（北京22例，河北1例）；無新增死亡病例；新增疑似病例4例，均為本土病例（均在北京）。

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