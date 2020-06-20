陳時中拋擴大健保規模！健保費漲不漲「11月健保會討論」

▲陳時中出席台大醫院125周年院慶研討會。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

衛福部長陳時中接受媒體專訪屢次拋出健保改革想法，甚至傳出有年底調漲保費的準備。陳時中今（20）日受訪表示，有各種方案正在談，勢必要增加健保的規模，否則整體費用會不足。衛福部社保司表示，健保費率每年檢討，健保會將於9月先決定明年健保總額，11月進一步檢視、研商費率。

陳時中20日出席台大醫院125周年院慶研討會活動時被問及年底是否調漲健保費率。他回應，勢必增加健保規模，怎麼樣來調整最能符合相關社會的期待，現在各種方案都持續在談。

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至於是否會改採「家戶總所得」方式，陳時中語帶保留，他說，目前還沒有談到那裡，但家戶總所得在執行上、資料上是有一點的困難，尤其衝擊到戶的概念，得要審慎的討論。

衛生福利部社會保險司司長商東福受訪表示，健保收支連動，每年都在檢討費率問題，依據「全民健保財務平衡及收支連動機制」，安全準備金必須有1到3個月，如果超過3個月，且未來三年都可維持的情況下會調降，反過來說，安全準備金月數將小於1.5個月，就達調升費率。

商東福指出，二代健保上路增加補充保費，104年時安全準備金充足，隔年就將健保費率從4.91%降至4.69%，不過健保總額每年持續增加，財務缺口也逐漸擴大。

商東福也提到，衛福部也規劃推動護佐照護、社區精神照護（精神慢性病照顧）以及慢性病照護等醫療項目服務，將研議比照C肝新藥計畫採跨部門合作，部份公務預算支應，但相關預算尚無法估計。

商東福指出，年中討論隔年將要推動的醫療服務，並列出健保總額範圍，9月經健保會討論通過後，11月健保會就會討論隔年健保費率。