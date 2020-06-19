寶寶照遭盜用！網友狂譏「沒人緣」：像韓國瑜　媽媽開吉…網友道歉了

▲兒子照遭盜用，台南媽媽喊告。（圖／翻攝臉書）

記者陳韻如／綜合報導

近日臉書瘋傳一張寶寶照，並宣稱是「最近台灣很紅的兩個人」，而仔細一看，一名是「幼童版陳時中」部長，另一名則被形容長得像高雄前市長韓國瑜。貼文曝光後，台南一名媽媽驚覺自己小孩的照片遭網友盜用，感到很難過，事後也發文喊告，而就在準備提告後，網友見狀立刻到媽媽臉書留言道歉，「一開始沒想這麼多，...，造成您的困擾很抱歉」。

「最近台灣最紅的兩個人，一位是部長，一位是前市長。」臉書各大社團近日瘋傳2張寶寶照，被形容像是陳時中和韓國瑜，引來不少網友轉發分享，紛紛直呼「真的超像的」。

貼文曝光後，該名被笑稱長得像韓國瑜嬰兒的媽媽驚覺照片遭人盜用，氣得發文痛批，「不經告知存取照片、甚至傳給其他人，這種行為稱為偷。這樣消費別人的孩子真的很要不得！！！」並且表示已經報警備案處理，也已委請律師提告。

▲媽媽喊告後，網友見狀立刻到貼文下留言道歉。（圖／翻攝當事人臉書）

這名媽媽發文表示，自己的小孩被拿來消費及笑話，對於父母來說，「情何以堪」，還有底下那些令人痛心的留言，讓她不禁想說，若韓國瑜是一位風評不錯的人物，「是不是就不會說我的孩子看起來沒人緣？是不是就不會說懷孕時應該看看美好的事物？是不是就不會說我的孩子未來可憐？」

媽媽的貼文一出，當初分享留言的網友見狀立刻認錯，並在媽媽的貼文下留言，「剛剛看到您的po文，能體會當ー位媽咪的心情，先跟您説聲抱歉，我是看幾個社團都有po文，第ー時間是覺得小朋友很像又可愛，沒想那麼多，所以就發文了，後來看見您的留言『請下架』，第ー時間馬上刪文，造成您的困擾很抱歉」。

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