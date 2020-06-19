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醫材會議48頁逐字稿曝光　陳時中Ending「一句話」讓鄉民傻眼

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▲衛福部長陳時中專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲陳時中想推行醫材訂定自付差額上限，各界正反意見不一。（圖／記者林敬旻攝）

記者黃翊婷／綜合報導

健保署幫8大類、352項醫材訂出差額上限，引發醫界正反意見熱議，胸腔科醫師蘇一峰18日在部落格公開「自付差額醫材的溝通討論會發言紀錄」的逐字稿，並在臉書貼出10大重點好讀版。沒想到文章傳到PTT八卦板，大部分網友都對衛福部長陳時中結尾一句「今天已經達成共識」感到傻眼，畢竟會議中的所有發言幾乎都是反對推行這個案子。

這場在13日舉辦的「自付差額醫材的溝通討論會」，自落幕之後就掀起醫界討論。蘇一峰醫師在自行列舉的重點好讀版中列出當天與會人士之間的爭論點，包含法案規劃是否有邀請專家討論、有人抗議醫勞盟的直播就把直播打斷、健保署廣告猛打「醫師愛錢」是否有操弄醫病信任的疑慮，而且現階段疫情才剛剛趨緩，就立即拿醫界「開刀」，萬一爆發第二波疫情，到時要推誰上前線。

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▲▼陳時中親自主持醫材自費上限爭議討論會。（圖／健保署提供）

▼▲醫材自費上限爭議討論會至少有20名反對派出席。（圖／健保署提供）

▲▼陳時中親自主持醫材自費上限爭議討論會。（圖／健保署提供）

然而，面對來自醫界四面八方的質疑，衛福部長陳時中在Ending時留下一句「今天已經達成共識」，健保署署長李伯璋一度講到哽咽，期盼醫界再次信任健保署，也願意拿出誠意討論。

蘇一峰醫師的逐字稿公開之後，隨即被網友分享至PTT八卦板，感謝他整理出這麼多資訊，畢竟光是原始的純文字檔就多達48頁。而大部分網友看完雙方討論，大多覺得陳時中這次的做法不妥，並紛紛留言表示，「部長說達成共識，有嗎？跟誰的共識？」、「消滅新技術的方法就是納入健保，好悲哀啊」、「陳時中的結論是怎麼得出來的？我看發言幾乎都反對叫衛福部不要推這個案子」。

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