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「想學英文」身邊卻冷嘲熱諷！他揭：潑冷水的都是英語學渣，神級人物根本不理你

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讀書,念書,國考,考試,筆記（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲當人開始說想奮發學習的時候，周圍就有很多冷嘲熱諷阻止你。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）

文／聶向榮

摘自／時報出版《不是生活無趣，是你過得乏味：在不變的日常找變化，過你喜歡的日子。

收到讀者來信，說他想學習英語，可是周邊的同學對他冷嘲熱諷。所以他很鬱悶，問我該怎麼辦。這個問題其實具有很強的普遍性，我以前也遇到過。想當初我寫網路小說，也有人讓我別折騰了，還說一個理工科的人折騰不出什麼名堂來。

請繼續往下閱讀...

你有沒有發現一個很奇特的現象：當你上網、蹺課、不寫作業的時候，沒有一個人來說你；而當你去圖書館學習的時候，周圍就會出現各種聲音。有時候我們會不解，周遭這些對我們冷嘲熱諷的人或者說是朋友，到底出於什麼心理，怎麼能這樣對我們呢？於是我們會產生一種想疏遠他們的想法，但是又怕疏遠後失去了朋友，從而陷入一種迷惘和焦慮，糾結不已。

真正比你優秀的人，根本沒有時間理會你；那些潑你冷水的人，都是不如你的人。

你有沒有發現，當你打算學英語的時候，那些扯你後腿、潑你冷水、給你各種負能量的人，基本上都是英語學渣。而那些真正在學校考托福、考多益的英語大神，根本沒有時間來搭理你，更不會說學英語沒用之類的喪氣話。

因為這些大神級的人物，已經在學英語的道路上走了很遠，並且嘗到了一些甜頭。他們在學習英語的路上，都是靠著自己的毅力和堅持才取得了好成績，所以他們會理解你，即便不鼓勵你，也不會潑你冷水。相反地，那些天天說學英語沒用的，一般都是學習成績不如你的人。

潑你冷水的人已經和你不在同一個水平上了，你追求的夢想和世界，他們根本就不懂。

他們都認為英語並不重要。因為在他們的眼中，不學英語也能找到工作，幹嘛還要拼死拼活去學習那玩意兒。

他們不知道，在你的心裡：你想去外商，想和外國人交流自如；你想考翻譯證照，閒暇時間可以做一些翻譯的工作；你想學好英語，以後可以教自己的孩子，哪怕是出國旅行也便利⋯⋯。總之，你有很多很多的夢想都和英語有關，而那些潑你冷水的人是想不到這些的，他們已經被你甩開十萬八千里。

你的世界，他們不懂。

▲▼讀書,作業,報告,笨蛋。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲「你一努力，就為他們創造了聊天話題，他們就開始議論你、打擊你。因為只有這樣，他們才能找到存在感。」（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

有些人，一發覺你有風吹草動，就會立刻站出來對你開炮。比如，你剛剛去操場跑了5圈回來，他們馬上就會說：「就你那32腰，你以為跑上幾圈就能變成28腰？」你剛剛看了一會兒書，他們就會跳出來說：「就你那成績，你以為你看一會兒書就能變成學霸？」

總之，不管你幹什麼，他們都會蹦出來，對你進行各種攻擊。其實，你完全不用搭理他們。他們就是閒得無聊，生活過得頹廢無趣，只能把目光集中在你身上。所以你一努力，就為他們創造了聊天話題，他們就開始議論你、打擊你。因為只有這樣，他們才能找到存在感。

你做什麼是你自己的事情，和他們沒有半毛錢關係。

當你努力學習英語和健身的時候，如果被優秀的人撞見，他們可能會說一句：「加油，我看好你！」給你一點鼓勵，讓你感受到一些正能量。但是，如果被那些閒得發慌的人看見，他們可能就會說：「學英語有啥用，人醜健身也是白搭。」瞬間，就會讓你負能量爆棚。

所以，千萬別理會這種人，能離多遠就離多遠。因為他們不但自己不上進，還傳播負能量。嫉妒心是人性之弱點，也是人之常情。可以說除了父母，很少有人真心為你喝彩。每個人都有嫉妒心，只不過有強有弱而已。當你試圖變好的時候，並不是所有的人都希望你變好。這一點應該很容易理解，因為嫉妒心是普遍存在的。

一旦努力了，你就會變得更優秀，而你的父母肯定會真心為你感到驕傲。當然，你的幾個真心的朋友也會祝福你。除此之外，就很少會有人真心希望你變好。尤其那些嫉妒心強又不肯努力追趕你的人，會使用各種手段讓你放棄努力，因為這樣他們才會寬心。
 

▲▼ 不是生活無趣，是你過得乏味：在不變的日常找變化，過你喜歡的日子。（圖／時報出版提供）

★作者聶向榮 ，工科博士，高校教師。理工人的理性腦，7年每日一文淬練出來的犀利文字，每每一針見血地戳破人們自我設限與自我安慰的謊言。是網友爭相請益的人生導師，文章散見於各大媒體與平台，獲百萬粉絲轉發認證。

★本文摘自時報出版《不是生活無趣，是你過得乏味》，原文標題「不去理會那些沒用的冷嘲熱諷」。書中收錄41則「有刺雞湯」激勵你起而行，遇見另一個你沒想過的自己。

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