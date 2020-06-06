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失戀後一杯奶茶就能讓記憶潰堤！「自癒力」才是抵擋傷害的盔甲

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▲▼失戀,相親,適婚年齡,女子,女。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲我們都是普通人，受傷在所難免，但「自癒力」是我們抵禦傷害的盔甲。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

文／聶向榮

摘自／時報出版《不是生活無趣，是你過得乏味：在不變的日常找變化，過你喜歡的日子。

下班回家，從捷運出來就聽到了號啕的哭聲。聽聲音，是個女孩。借著橙黃色的路燈，我看到女孩淚眼婆娑，妝容都花了。這個在電影中才會出現的橋段，竟然讓我遇見了。女孩抱著電話邊哭邊說話，哽咽得話不成句。她在說自己和男朋友分手的事，而電話的另一端應該是閨蜜。

請繼續往下閱讀...

這個情景撞開了我記憶的大門，引我想起飛哥失戀時的模樣。那個時候，飛哥喝了很多酒，吐了自己一身，像個瘋子一樣又臭又髒。因為被甩，飛哥鬱鬱寡歡了半年，以致考試有兩科不及格。

在感情中受過傷的人，一定都折磨過自己。一個人在下著滂沱大雨的夜晚，不撐傘地走在熟悉又陌生的路上，熟悉是因為路還是那條路，陌生是因為身邊沒了那個撐傘的人。於是任憑雨水和眼淚混在一起，就像個在深夜裡遊蕩的靈魂。或是一個人蜷縮在屋子的角落，雙手抱膝，目光呆滯，不吃不喝，使勁呼吸，想尋回那個熟悉的味道，盼回滿腦子裝的那個人。

有些人注定是忘不了的，時間再長也無濟於事。因為那個人已經深入你的腦海，雖不見、不念，但是一杯奶茶、一個身影、甚至一種味道，關於他的一切記憶就會如洪決堤。

即使忘不掉，也不要折磨自己，不如帶著跟他有關的記憶奔跑，途中吹過的風會將關於他的記憶吹散、吹淡。於是跑著跑著，在某一個地方，會有一個人朝你微笑，將你的心重新填滿。

失落、絕望、掙扎⋯⋯每個人都會遇到，但是誰能夠快速復甦，重燃激情，提起勇氣，奮力前行，誰才是最後的贏家，才能觸摸到幸福。

我認識一個重考兩年才考上大學的學長。學長說，對很多人而言，考上這個學校都會不甘心，因為他們認為自己還能上更好的學校。可對他而言，能考上這個學校已經很幸運了。

學長是在農村上的高中，那所高中每年只有二、三個學生可以考過大學錄取分數標準。很多沒有考上大學的同學，要嘛出去打工了，要嘛選擇了一所能上的專科學校。

由於他們的英語老師程度有限，考上大學之後，他的英語成績特別差，英檢考試考了四次都沒有通過。幸運的是，這名學長很順利地考上了研究所，如今任職於一家科研院所，工作出色，生活幸福。

一次又一次的失敗，很容易讓人產生挫敗感，從而傷痕累累。這位學長一定也曾痛苦過、掙扎過，他那麼刻苦努力，考了三年才考上大學，他那麼拼盡全力，考了五次才通過英檢考試。但是他能在每次失敗後很快地整裝再出發，靠的就是超強的自癒力。

能力決定了你奔跑的速度，而自癒力決定了你奔跑途中滯留的時間。

如果一個人具備超強的自癒力，即能在很短的時間內恢復信心、撫平傷口，從跌倒的地方爬起來，對過去報以微笑，然後拼盡全力，哪怕能力稍有不及，也不會落後太多。那些能力很強，但自癒力差的人，陷入痛苦後往往會難以自拔，從而白白浪費掉時間。

在奮力前行的路上，我們都是普通人，都有一顆柔軟的心，受傷在所難免。

但是有些人受傷後，不會在原地停留太久，也不會花太多的時間自怨自艾，因為他們清楚，前方有更好的風景、有更好的人在等待自己。

遇到挫折便一蹶不振、黯然神傷的人，永遠也得不到掌聲和鮮花。一定要記住，跌倒後沒有人能拉你，除非你自己爬起來。

你愈弱，這個世界就愈會對你肆意踐踏；你愈強，這個世界就愈會對你溫柔以待。

請記住，抱怨是解決不了任何問題的。抱怨的時候，不但靈魂黯淡無光，樣貌也會醜陋無比。

每個人都有傷口，如果毫無保留地展示，只會成為別人茶餘飯後的聊天話題。而且他們談論的時候，要嘛是出於同情，要嘛是出於玩笑，想必無論哪樣你都不會喜歡吧。

你看見一個小孩，他咧著嘴哈哈笑。但你不知道的是，他剛才跌倒還哭了一鼻子，可是很快就不哭了，因為他看到了更美好的東西。

未來要遠比過去有意思，我們應該一直對其動情不已。受傷後整日沉浸在悲傷中，只會讓傷口感染、化膿，甚至腥臭不已，以致每個人都遠遠地躲著你。只有咬牙前行，你才會發現那些本以為痛苦不堪的傷能夠漸漸癒合，而且跑得愈快，癒合得就愈快。努力奔跑，不沉溺於過去和傷痛之中，就是自癒力的體現。

自癒力，是我們抵禦傷害的盔甲。

世界上哪來那麼多刀槍不入的靈魂，只不過是自備了盔甲而已。

▲▼ 不是生活無趣，是你過得乏味：在不變的日常找變化，過你喜歡的日子。（圖／時報出版提供）

★作者聶向榮 ，工科博士，高校教師。理工人的理性腦，7年每日一文淬練出來的犀利文字，每每一針見血地戳破人們自我設限與自我安慰的謊言。是網友爭相請益的人生導師，文章散見於各大媒體與平台，獲百萬粉絲轉發認證。

★本文摘自時報出版《不是生活無趣，是你過得乏味》，原文標題「自癒力，是我們抵禦傷害的盔甲」。書中收錄41則「有刺雞湯」激勵你起而行，遇見另一個你沒想過的自己。

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