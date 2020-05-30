想離職卻沒行動⋯時間一天天帶走黃金年齡　失去換工作的優勢

▲很多人抱怨工作卻不敢離職，明明不喜歡的事卻偏偏堅持了一生。（示意圖，非當事人／pakutaso）

文／聶向榮

摘自／時報出版《不是生活無趣，是你過得乏味：在不變的日常找變化，過你喜歡的日子。》

「我不喜歡現在的工作。」

「那你辭職吧。」

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「呃，但是辭職後，我又擔心錄取不上自己喜歡的公司。」

「那你就乖乖地在這家公司待著吧。」

「可是，現在的工作做起來沒有激情，薪資也不高，公司的氛圍我也不喜歡。我一想到要做一輩子自己不喜歡的工作，就特別不開心。」

「那你還是快點辭職吧。」

「可是……我還是不敢辭職，現在的公司最起碼能保障我的基本生活，萬一找到的新工作還沒有現在的薪資高，那怎麼辦？」

「那你可以騎驢找馬啊，到時候再辭職。」

「可是我已經畢業六、七年了，都三十多歲了，和剛畢業的大學生去競爭，有點尷尬啊！而且還要準備筆試和面試，太麻煩了，我都有好多年沒翻過書了。」

「那你就好好待著吧，別想著辭職了。」

「可是我做得不開心啊，看著別人能做自己喜歡的工作，我真的好羡慕啊！」

很多人都掉入這種惡性循環中，既不喜歡自己現在的工作，又沒有勇氣辭職，於是每天都糾結著要不要換一個工作，但就是不付諸實際行動。

時間就這麼一天天帶走了他的黃金年齡，當他發現自己已經沒有了換工作的優勢時，就只能在那間公司一直做下去，直到退休，也沒有做上自己喜歡的工作。

人生中有一種悲苦，就是自己明明不喜歡做的事，卻偏偏堅持了一輩子。

▲很多人讓時間就這麼一天天帶走了黃金年齡，當發現已經沒有了換工作的優勢時，就只能在那間公司一直做下去。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

我有個朋友，以前是公務員，主要工作就是幫上司寫發言稿和各種彙報資料。她從22歲大學畢業開始，一直做了5年。有一天，她看到自己以前寫的文章，大哭了一場。因為她發現，這5年來，她根本對不起自己一直喜歡的文字。

想當初她文筆靈動，文采斐然，被老師稱讚為可以在文學方面有一番作為的人。可是現在她的文字全是套話和官話，索然無味。

她正是因為喜歡文字，才進入機關寫文書。可是現在，她發現寫這些文字根本不是她的夢想，甚至讓她感覺自己離夢想愈來愈遠。

經過半年的思考，她終於下定決心放棄了穩定的公務員工作，進入一家新媒體企業。她重新寫起了有生命力的文章。她說，原來做自己喜歡的工作，會讓人精神豐盈、神采奕奕。

一個成功考上研究所的讀者和我聊天。他說，當年聯考他想選歷史系，可是家裡人一致反對，認為歷史系沒有前途，也沒有錢途，因而要他念經濟系。儘管他一再堅持，可還是耐不住家裡人的軟硬兼施，於是不得不在志願表上填上了經濟系。他對經濟學沒有一點興趣，所以從大一開始就一直很彆扭。

為了能轉到自己喜歡的學系， 他自學歷史系的課程。為了能讓家裡人相信，即便是學歷史這項冷門專業，他將來也一定會有出息，他決定考一流國立大學的研究所。

他就讀的學校只是一所省屬公立大學，因此他要考北京師範大學，並且是跨科系，難度可想而知。他說，從大一下半學期開始，他就在為考研究所做準備。

同學們晚上通常都在宿舍打電動，只有他一個人泡在圖書館裡，硬啃歷史專業書籍。臨近研究所考試時，他的專業課讀書筆記寫了厚厚的七、八本。他不但把研究所考試大綱上的參考書目全部讀完了，而且還讀了一些延伸書目。由於一心想著考上研究所，他和同學們的關係並不怎麼密切。同學們都說他有點神經兮兮的，可是他毫不在乎。

▲一位讀者為了自己的目標，一個人孤零零地背著書包、拿著水杯，泡在圖書館。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）

研究所考試成績出來後，他順利通過了初試，卻在面試時被刷了下來。

努力付出卻沒有收穫，這是所有努力過的人都可能要面對的現實。但是，最後能獲得成功的人，都會在這種情況下選擇繼續努力。

其實以他當年的分數，絕對可以上其他大學的歷史研究所，但是北師大是他喜歡的大學，而且裡面有一位他十分崇拜的教授。所以他告訴自己，一定不能放棄，也一定不能辜負自己的夢想。

於是他重整旗鼓，開始了二次戰鬥—準備報考同一所學校，同一個導師。

大四下半學期，同學們都找到了工作，一個個已無心念書，整間宿舍處於歡騰狀態。大家每天的生活就是聚會、喝酒、唱歌、旅行。而他仍舊是一個人，孤零零地背著書包、拿著水杯，泡在圖書館。

家裡人看他無心找工作，就託熟人幫他找了一家公司的財務工作。但他並沒有去報到，而是前往北京，在北師大附近與人合租了一個房間，白天有時候去北師大的自習室複習，有時候去聽歷史系大學部和研究所的課。「努力」不負有心人。第二年，他以筆試第一、面試第一的成績被北師大錄取了。

有時候因為各種原因，我們可能會選擇一條自己並不喜歡的路。走在自己不喜歡的路上，有的人苦悶、彆扭，但是有的人仍然努力拼搏，為的就是在下一個岔路口能有足夠的本事選擇自己喜歡的路。

這個讀者花了兩年的時間辛苦備考，沒有像同學們一樣打電動，也沒有和同學朋友吃喝玩樂，但是他進到了喜歡的大學、獲得喜歡的科系的研究所錄取通知書，這一切付出都是值得的。人生中最有價值的付出，就是為能夠過上自己喜歡的生活而努力奮鬥。

我思考過一個問題，而且是一個相當嚴肅的問題。當我白髮蒼蒼的時候，回首這一生，我是不是以我喜歡的方式度過的呢？

之所以會思考這個問題，是因為我見過一些上了年紀的人，他們明明不喜歡自己的生活狀態，卻偏偏堅持了一生。和不愛的人結婚，和不喜歡的人打交道，做著不喜歡的工作，住著不喜歡的房子，做著背離夢想的事情，走在離自己靈魂愈來愈遠的路上⋯⋯終於有一天他們才發現，自己已經變成了連自己都討厭的樣子，而且再也回不去了，因為生命已經走向終點。還有一部分年輕人，他們明明不喜歡自己的生活狀態，卻不願努力付諸行動，以致要把這種一眼望到頭的日子過一生。

人活在這個世界上，要選擇自己喜歡的工作、喜歡的伴侶、喜歡的朋友、喜歡的環境、喜歡的城市，以最好的心態和世界對話，體驗生命賦予的美好。

我們每個人都有很多喜歡的事情，雖然並不能全部實現，但是為了不負此生，我們一定要認真選擇、努力追求。

有些東西得不到，但可以妥協。譬如沒有90餘坪的大房子，但是可以把小房子布置得溫馨一點，一個家的溫度不在於房子的大小，而在於你對這個家是否投入了感情。

但是有些事情絕不能妥協，比如我們一定要以自己喜歡的方式生活、一定要選擇和自己愛的人過一生、一定要選擇自己喜歡的事業奮鬥一生、一定要和自己欣賞的人交朋友。

所謂喜歡的生活方式，就是有本事拒絕不喜歡的人和事，有實力追求自己喜歡的東西，有能力贏得自己想要的尊重。

我覺得，以自己喜歡的方式過一生也是一種成功。

★作者聶向榮 ，工科博士，高校教師。理工人的理性腦，7年每日一文淬練出來的犀利文字，每每一針見血地戳破人們自我設限與自我安慰的謊言。是網友爭相請益的人生導師，文章散見於各大媒體與平台，獲百萬粉絲轉發認證。

★本文摘自時報出版《不是生活無趣，是你過得乏味》，原文標題「你敢不敢以自己喜歡的方式過一生」。書中收錄41則「有刺雞湯」激勵你起而行，遇見另一個你沒想過的自己。

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