▲ 台東縣政府獲獎連連，再拿下2020傑出公關獎肯定。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

財團法人公共關係基金會「2020傑出公關獎」頒獎典禮，19日在台北中廣大樓舉辦，台東縣政府提報「衝破極限！衝出太平洋左岸第一道浪」專案深獲評審團一致肯定，奪得公部門品牌傳播獎優異殊榮！這是台東縣政府觀光處繼2018年以熱氣球專案獲得傑出政府傳播獎後，再次獲得肯定，現場由觀光處長余明勳代表上台領獎。

台東縣府觀光發展處表示，每2年評選的傑出公關獎為台灣公關業界的年度盛事，今年共10個獎項，有71件作品參賽，入圍33個專案作品，台東縣提報參選「2020傑出公關獎」公部門品牌傳播獎類別，該類別獎項含「衝破極限！衝出太平洋左岸第一道浪」，共4項作品入圍，獲得評審青睞得到殊榮。

台東縣政府在2011年開始與國際衝浪組織合作，以「TAIWAN OPEN OF SURFING」(台灣國際衝浪公開賽)活動品牌，成功打響在國際能見度，賽事等級由亞洲巡迴賽晉升至世界冠軍賽，累計全球超過30個國家衝浪好手前來台東海上爭浪，繼峇里島、印尼、日本後，東河鄉金樽浪點成為亞洲衝浪勝地之一，藉由運動觀光讓國內外認識台東，提高國際能見度，2019年更獲得行政院第2屆政府服務獎肯定及入選教育部體育署夯運動in Taiwan百場賽事12場精選。

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