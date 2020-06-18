夏至「日環食」全台天氣攻略來了　西半部沿海、離島觀測機率最高

記者賴文萱／台北報導

此生最後一次機會！今年夏至6月21日，全台9縣市都能看見被稱為「上帝的金戒指」日環食天文奇景，若錯過這次，就得再等195年。氣象局也預報當天最佳的觀賞地點及各地天氣概況，其中，以西半部沿海及離島澎湖、金門、馬祖天氣最為穩定，觀測機率最高。

▲日環食奇景將於周日登場。（圖／路透社）

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氣象預報員官欣平表示，至20日（周六）前都是太平洋高壓主導的天氣型態，各地穩定高溫，高溫燈號以大台北、東半部跟南高屏為主，午後雷陣雨僅限各地山區有零星降雨。20日午後降雨範圍除了山區以外，東北部也要留意有雨勢。

21日之後，雖然梅雨鋒面不會直接影響台灣，但由於大環境吹西南風，21日至25日清晨至上午，中南部地區會有局部短暫陣雨，太陽出來後降雨就會緩和，各地仍是以多雲到晴天氣為主。

▲日環食全台天氣攻略。（圖／中央氣象局）

21日為日環食觀測日，氣象局指出，當天太平洋高壓勢力初期開始減弱，清晨至上午中南部沿海地區可能出現局部短暫陣雨，午後本島易有熱對流發展，東北部地區及其他各地山區有局部午後短暫雷陣雨發生的機率。

▲日環食共會歷經初虧、環食始、食甚、環食終到復圓結束等5階段。（圖／氣象局提供）



最新氣象資料顯示，當天下午西半部沿海地區及離島天氣較穩定，午後熱對流雲系將使中南部內陸、山區及東半部地區天氣較為不穩定，雲量可能偏多，觀察日食需要碰碰運氣；金、馬的天氣雖穩定，但要留意華南午後對流發展，偶有遮蔽日食現象。

6月21日14時44分4秒，由金門「初虧」開啟本次日食序幕，最後結束於17時26分43秒臺東的日面「復圓」。臺灣環食帶地區可見環食，其他地區可見日偏食。

環食帶將橫過金門縣、澎湖縣、雲林縣、嘉義市縣、台南市、高雄市、南投縣、花蓮縣、台東縣10個縣市，由西而東，金門16時10分開始環食至臺東成功16時16分止，環食帶中心至邊緣地區大約可見58秒至1秒不等的環食景象。

▲目前天氣預報，嘉南平原當天為多雲晴朗天氣，有機會能好好欣賞日食。（圖／台北市立天文館提供）

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