港人可偷渡來台求援？　陳明通：必須是合法入境

▲港版國安法通過後，香港民眾上街示威與警方衝突，而政府為做出撐香港具體作為，18日由陸委會公布「香港人道援助關懷行動專案」。（示意圖／路透）

記者陳政錄／台北報導

中共人大通過「港版國安法」後，為體現政府撐香港具體作為，陸委會18日公布「香港人道援助關懷行動專案」，並宣布成立「台港服務交流辦公室」，從7月1日起正式營運。陸委會主委陳明通表示，根據港澳條例規定，港人需經合法管道入境後，才能以港澳條例第18條的法源依據，評估是否為需援助的對象。

該「香港人道援助關懷行動專案」由總統蔡英文、行政院長蘇貞昌27日指示陸委會進行跨部會規劃，時隔3周後，於今日通過行政程序，並自即日起公布實施。

▲陸委會主委陳明通召開記者會說明香港人道援助方案。（圖／記者林敬旻攝）

陳明通表示，專案辦公室係在由 陸委會輔導成立的「台港經濟文化合作策進會」轄下開設，名稱為「台港服務交流辦公室」，設有「諮詢服務」、「專案管理」及「行政庶務」等3組，提供港人來台就學、就業、投資創業、移民定居，以及跨國企業、國際法人團體來台等專案諮詢與協處服務。

「專案管理」組工作內容，包括強化港人來台服務專案、援助關懷專案、跨國企業及國際法人團體來台專案，其中，「援助關懷專案」就是針對「港版國安法」，可能增加的港人來台移民需求。陳明通表示，辦公室將對進入台灣之香港居民，符合《香港澳門關係條例》第18條之情形者，依據訂定相關處理作業準則，報請行政院專案處理。

值得注意的是，由於當前新冠肺炎疫情造成國境管制，港人可能因此無法來台，陳明通回應，依照港澳條例第18條的性質，前提是港人須進入國境，「我們才有法律依據來幫他」，若因疫情影響，這基本上是兩件事情。他補充，現在政府也正在逐步視疫情，研擬放寬國境管制。

另有媒體關心，港人來台可能有國安疑慮，以及自去年以來，港府已逮捕近9000名示威者，是否都能一體適用，陳明通僅說，在國安議題上，港人入境時國境單位都會有相關的作業程序、準則來進行處理。

至於若港人因受到迫害，具有急迫性而採取偷渡等非法入境手段，是否也能適用「香港人道援助關懷行動專案」，陳明通強調，法律很清楚，「他（港人）必須是合法入境。」

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