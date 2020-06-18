援港專案出爐！「台港交流辦公室」7/1營運　必要費用由政府經費挹注

▲陸委會主委陳明通召開記者會說明「香港人道救援方案」。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳政錄／台北報導

為彰顯政府「撐香港」具體作為，由總統府、行政院指示陸委會研擬的「香港人道援助關懷行動專案」，終於在今天完成行政作業程序，並自即日起實施，專案辦公室7月1日營運。其中，符合港澳條例第18條的香港居民，若經許可在台停留、居留者，專案將輔導其在台就學就業，且產生之生活照顧必要費用，將由政府經費挹注。

按照陸委會規劃「香港人道援助關懷行動專案」內容，政府為對於進入台灣、有需要協助之港人提供諮詢服務，並協助在港資金及專業人人轉進台灣，另因應「港版國安法」，可能增加符合《香港澳門關係條例》第 18 條情形的港人，特以行動專案建立專案處理機制，共提出設立專案辦公室、專案諮詢服務、專案協處服務三大具體做法。

▲行動針對便利港人、港資來台，並建立諮詢窗口，另也因應港版國安法通過後，可能增加的港人來台需求提供專案協助。（圖／路透社）

首先，政府將在由陸委會輔導成立的「台港經濟文化合作策進會」下，成立「台港服務交流辦公室」，下設主任、副主任各1人，下設「諮詢服務」、「專案管理」及「行政庶務」等 3 個分組。

專案管理組服務上，共包含強化港人來台服務專案、援助關懷專案、跨國企業及國際法人團體來台專案三項。其中援助關懷專案，主要就是針對進入台灣之香港居民，符合《香港澳門關係條例》第18條之情形者，政府將審酌個案安全與自由受緊急危害之程度、需給予援助之必要性，並報請行政院以港澳條例施行細則第25條專案處理。

陸委會主委陳明通解釋，對於需援助之香港居民，如經許可在台停留或居留者，將由本專案進一步輔導、協助其在台就學、就業，而前項生活照顧所生之必要費用，由政府經費挹注。

但對於媒體追問，該項專案所產生的費用、預算是否有上限或具體數字，陳明通僅回應，由於是採專案處理，因目前無法得知「會有多少案子」，所以需待港人入境台灣後，才會產生相關經費和必要援助。

至於挹注經費的來源，以及港人若有急迫性，但因疫情目前無法來台，會否另案協處，陳明通說，「既然是由政府挹注，請外界不用擔心，會找到錢出來來處理」，且按照法規，港人是需要入境後，才會適用相關條例。他強調，專案是「援助，不是援救。」

▲中共全國人大18日召開常委會，將審議、制定港版國安法施行內容。（圖／路透社）

強化港人來台服務專案、跨國企業及國際法人團體來台專案方面，辦公室將由專責人員負責協助港人在台投資、創業、專才、就業、就學之專案管理，並整合民間力量協助解決問題；投資方面， 針對在港跨國企業(陸資除外)來台，協調由經濟部「投資台灣事務所」，提供專人、專案、客製化服務，協助適用相關優惠。

該「台港服務交流辦公室」將設於台北市大安區信義路三段147巷，共有兩個諮詢專線:2700-3199（善意久久）、2397-1088。由於該「香港人道援助關懷行動專案」已完成行政程序，因此自即日起實施，由台港策進會受理已入港，符合資格的港人，惟專案辦公室於7月1日才正式開設。

根據港澳條例第18條內容，對於因政治因素而致安全及自由受有緊急危害之香港或澳門居民，得提供必要之援助。

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