　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

援港專案出爐！「台港交流辦公室」7/1營運　必要費用由政府經費挹注

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲陸委會主委陳明通召開記者會說明「香港人道救援方案」。（圖／記者林敬旻攝）

▲陸委會主委陳明通召開記者會說明「香港人道救援方案」。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳政錄／台北報導

為彰顯政府「撐香港」具體作為，由總統府、行政院指示陸委會研擬的「香港人道援助關懷行動專案」，終於在今天完成行政作業程序，並自即日起實施，專案辦公室7月1日營運。其中，符合港澳條例第18條的香港居民，若經許可在台停留、居留者，專案將輔導其在台就學就業，且產生之生活照顧必要費用，將由政府經費挹注。

按照陸委會規劃「香港人道援助關懷行動專案」內容，政府為對於進入台灣、有需要協助之港人提供諮詢服務，並協助在港資金及專業人人轉進台灣，另因應「港版國安法」，可能增加符合《香港澳門關係條例》第 18 條情形的港人，特以行動專案建立專案處理機制，共提出設立專案辦公室、專案諮詢服務、專案協處服務三大具體做法。

▲▼港版國安法,香港。（圖／路透社）

▲行動針對便利港人、港資來台，並建立諮詢窗口，另也因應港版國安法通過後，可能增加的港人來台需求提供專案協助。（圖／路透社）

首先，政府將在由陸委會輔導成立的「台港經濟文化合作策進會」下，成立「台港服務交流辦公室」，下設主任、副主任各1人，下設「諮詢服務」、「專案管理」及「行政庶務」等 3 個分組。

專案管理組服務上，共包含強化港人來台服務專案、援助關懷專案、跨國企業及國際法人團體來台專案三項。其中援助關懷專案，主要就是針對進入台灣之香港居民，符合《香港澳門關係條例》第18條之情形者，政府將審酌個案安全與自由受緊急危害之程度、需給予援助之必要性，並報請行政院以港澳條例施行細則第25條專案處理。

陸委會主委陳明通解釋，對於需援助之香港居民，如經許可在台停留或居留者，將由本專案進一步輔導、協助其在台就學、就業，而前項生活照顧所生之必要費用，由政府經費挹注。

但對於媒體追問，該項專案所產生的費用、預算是否有上限或具體數字，陳明通僅回應，由於是採專案處理，因目前無法得知「會有多少案子」，所以需待港人入境台灣後，才會產生相關經費和必要援助。

至於挹注經費的來源，以及港人若有急迫性，但因疫情目前無法來台，會否另案協處，陳明通說，「既然是由政府挹注，請外界不用擔心，會找到錢出來來處理」，且按照法規，港人是需要入境後，才會適用相關條例。他強調，專案是「援助，不是援救。」

▲▼中國,香港,習近平,林鄭月娥。（圖／路透社）

▲中共全國人大18日召開常委會，將審議、制定港版國安法施行內容。（圖／路透社）

強化港人來台服務專案、跨國企業及國際法人團體來台專案方面，辦公室將由專責人員負責協助港人在台投資、創業、專才、就業、就學之專案管理，並整合民間力量協助解決問題；投資方面， 針對在港跨國企業(陸資除外)來台，協調由經濟部「投資台灣事務所」，提供專人、專案、客製化服務，協助適用相關優惠。

該「台港服務交流辦公室」將設於台北市大安區信義路三段147巷，共有兩個諮詢專線:2700-3199（善意久久）、2397-1088。由於該「香港人道援助關懷行動專案」已完成行政程序，因此自即日起實施，由台港策進會受理已入港，符合資格的港人，惟專案辦公室於7月1日才正式開設。

根據港澳條例第18條內容，對於因政治因素而致安全及自由受有緊急危害之香港或澳門居民，得提供必要之援助。

►他奶奶的美麗小秘訣

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

ET快訊
獨／新北驚爆校園霸凌！遭羞辱「破X」...國1女崩潰自殘　媽
安倍宣布將先鬆綁4國入境限制　網傻眼：台灣呢？
快訊／高雄某大學內「驚見棄嬰」！送醫不治死亡
快訊／國1北上「5車連環撞」！　車流塞爆6公里
吳宗憲和朱立倫變親家！二女兒答應求婚…準老公是朱家外甥
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

共諜涉情蒐陸委會！　邱垂正：本會沒有同仁參與其中

陸外交部：疫苗量產後先惠及非洲　延長還債期限「中非是真正的朋友」

港人可偷渡來台求援？　陳明通：必須是合法入境

熱褲女團霸佔馬路！　靠賓利、BMW大跳「抖臀舞」露白皙美腿...下場慘了

她開車狂撞6顆樹！車頭「嚴重變形拱起」　警以為是酒駕...原因曝光了

援港專案出爐！「台港交流辦公室」7/1營運　必要費用由政府經費挹注

嚴防疫情擴散！　北京所有省際客運班線19日起暫停

陸外交部：中印邊境形勢「穩定可控」　相信雙方能妥善處理！

快訊／陸疾控中心專家：北京疫情已經控制住了！　但不是明天就歸零

幫閨蜜男友代駕！　傻妹遭鎖房間「嘿嘿」...拋下被子跳3樓求生

時尚達人號召30人北車改造街友　把他「變成型男」重拾自信笑顏

李佳穎大口吃甕缸雞好療癒　KID讚她懂吃「拿龍蝦的頭熬湯」

陳喬恩視訊男友甜喊「寶貝」！　和寵物對話「疊字猛撒嬌」

日本爸綁頭巾扮師傅只服務兒子　家庭式10元迴轉壽司鋪限定開張

影片曝光！中正紀念堂隨機砍人　老婦菜刀狂揮追擊路人...1女受傷

0負評民宿老闆砸車！慘被1星灌爆　鄰居力挺：車主一家才是路霸惡鄰

解送途中「嫌犯藥癮發作哀號」　高雄警加速行駛釀飛天警車插曲

白敬亭收到「佩佩豬手錶」憤而離場　怒喊王嘉爾沒攔他「怎麼回事」XD

邢昭林裝病脫衣「一把拉梁潔上床」　背後抱教打領帶...轉身一拉趁機偷吻！

Selina露營豪華新帳篷曝光　外型超像神殿...內部超溫馨！！

共諜涉情蒐陸委會！　邱垂正：本會沒有同仁參與其中

陸外交部：疫苗量產後先惠及非洲　延長還債期限「中非是真正的朋友」

港人可偷渡來台求援？　陳明通：必須是合法入境

熱褲女團霸佔馬路！　靠賓利、BMW大跳「抖臀舞」露白皙美腿...下場慘了

她開車狂撞6顆樹！車頭「嚴重變形拱起」　警以為是酒駕...原因曝光了

援港專案出爐！「台港交流辦公室」7/1營運　必要費用由政府經費挹注

嚴防疫情擴散！　北京所有省際客運班線19日起暫停

陸外交部：中印邊境形勢「穩定可控」　相信雙方能妥善處理！

快訊／陸疾控中心專家：北京疫情已經控制住了！　但不是明天就歸零

幫閨蜜男友代駕！　傻妹遭鎖房間「嘿嘿」...拋下被子跳3樓求生

金曲歌王傳「私處血染床單」驚悚意外　歌迷電話瘋狂灌爆唱片公司

「印度寶傑」理智斷線嗆爆中國來賓：我們將不擇手段建路、建橋、建隧道

《莒光園地》女主播介入少校婚姻！2度偷情被抓包還嗆：正宮該好好檢討自己

中職／陳晨威打擊想太多　改排9棒鬆一下

嘉義中埔和興社區年包萬顆粽　分送獨居弱勢戶

宜蘭2街友互看不順眼　酒後被打傷…拿水果刀刺死對方

ØZI代表台灣同台JAY PARK...公益開唱「暖募抗疫資金」！

三倍券期限半年太長無助額外消費　北市府批：安慰劑非強心針

Twitter針對部分iOS用戶啟用「語音貼文」功能！　所有人皆可瀏覽收聽

網傳紓困「大學生領9000元」連發3個月！　教育部回應了

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

大陸熱門新聞

餐廳5位員工全中鏢！老闆：顧客快去篩檢

岳父氣炸一槍殺了渣女婿！

7歲女童染菜花　被爺爺每晚脫褲

小明父母齊聚疾管署、政院下跪陳情

開高速公路一邊直播　他撞車害妻女身亡

北京本輪疫情「1號病人」解密

年輕妹出差后莫名其妙怀孕了！竟是…

雙胞胎相差10歲！媽媽10年後「解凍胚胎」

楊潔篪跟蓬佩奧「提到台灣」要美恪守一中

起床後突然聽不到　醫挖出「一大坨黑色物體」嚇傻

解放軍死傷未知　胡錫進：北京的善意

浙江油罐車大爆炸！車內2人確認遇難

6同學3天連環羞辱！16歲少女崩潰墜樓亡

女子被頂替上大學　冒名者花2000元買走她的人生

更多熱門

相關新聞

港人可偷渡來台求援？　陳明通回應

港人可偷渡來台求援？　陳明通回應

中共人大通過「港版國安法」後，為體現政府撐香港具體作為，陸委會18日公布「香港人道援助關懷行動專案」，並宣布成立「台港服務交流辦公室」，從7月1日起正式營運。陸委會主委陳明通表示，根據港澳條例規定，港人需經合法管道入境後，才能以港澳條例第18條的法源依據，評估是否為需援助的對象。

嚴防疫情擴散！　北京所有省際客運班線19日起暫停

嚴防疫情擴散！　北京所有省際客運班線19日起暫停

快訊／陸疾控中心專家：北京疫情已經控制住了！

快訊／陸疾控中心專家：北京疫情已經控制住了！

前國會助理涉共諜　2人裁定羈押禁見

前國會助理涉共諜　2人裁定羈押禁見

視訊養生操！ 京台社區交流「防疫、垃圾分類心得」

視訊養生操！ 京台社區交流「防疫、垃圾分類心得」

關鍵字：

香港人道援助關懷行動專案陸委會援港方案港版國安法香港陸委會陳明通邱垂正撐香港蔡英文人大北京

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

去燒肉吃到飽怎回本？　他曝三個重點：吃到經理發抖

慎入！26歲男植髮後頭皮如「長滿蟲卵」

郭碧婷「挺6個月大肚」懷孕了！身份證還是單身

《慾罷不能》玩咖情侶檔分手了

連千毅出席辯論庭 遭律師責罵為弱智

嚇歪！爬山見樹幹壓著「發紺腐爛腳趾」

迷昏返台閨蜜！女大生LINE男友來性侵　幫戴套在旁拍攝

信義區正妹跌出長輩　IG找到了

蝦子染疫確診！「十足目虹彩病毒」侵台　70萬尾蝦隻遭限制移動

怕小鬼搶飯碗！KID爆鏡頭外玩到翻臉

爸媽搭客運北上打來報平安！女兒下秒接噩耗毛翻

沙發睡死！她被貓媽當產檯秒嚇醒

3個月前猛抗議！「基地台真要拆」居民崩潰

中印激戰6小時！血腥戰場曝

屏縣府為女童侵犯案槓隋棠 　潘孟安怒了

更多

最夯影音

更多
時尚達人號召30人北車改造街友　把他「變成型男」重拾自信笑顏

時尚達人號召30人北車改造街友　把他「變成型男」重拾自信笑顏
李佳穎大口吃甕缸雞好療癒　KID讚她懂吃「拿龍蝦的頭熬湯」

李佳穎大口吃甕缸雞好療癒　KID讚她懂吃「拿龍蝦的頭熬湯」

陳喬恩視訊男友甜喊「寶貝」！　和寵物對話「疊字猛撒嬌」

陳喬恩視訊男友甜喊「寶貝」！　和寵物對話「疊字猛撒嬌」

日本爸綁頭巾扮師傅只服務兒子　家庭式10元迴轉壽司鋪限定開張

日本爸綁頭巾扮師傅只服務兒子　家庭式10元迴轉壽司鋪限定開張

影片曝光！中正紀念堂隨機砍人　老婦菜刀狂揮追擊路人...1女受傷

影片曝光！中正紀念堂隨機砍人　老婦菜刀狂揮追擊路人...1女受傷

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面